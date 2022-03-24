В Україні 24 березня відкрили 11 гуманітарних коридорів, — Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час брифінгу повідомила про 11 гуманітарних коридорів, по яких 24 березня людей вивезуть із прифронтових населених пунктів.

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Зокрема, погоджено три маршрути для евакуації людей із зони бойових дій у Донецькій області:

Бердянськ — Запоріжжя (місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27);

Мангуська громада — Запоріжжя (місце зборів: село Юр'ївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна");

Нікольське – Запоріжжя (місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23).

У Бердянську знаходяться люди, які змогли вибратися з Маріуполя. У цьому місті зараз тривають бої, окупанти обстрілюють гуманітарні колони.

Для Запорізької області узгодили два маршрути:

з міста Пологи у Запоріжжя (місце зборів – міська рада);

з міста Гуляйполе у Запоріжжя (місце зборів – міська рада, вул. Шевченка, 15/2).

Автобуси для евакуації із цих населених пунктів відправили із Запоріжжя.

З Луганської області людей вивозитимуть двома маршрутами:

з міста Рубіжне до Бахмута (місце зборів – вулиця Чехова, 11);

із селища Нижнє до Бахмута (місце зборів – вулиця Паркова, 13).

Автобуси цими маршрутами проїжджатимуть через інші міста: Лисичанськ (місце зборів — РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324), Сєвєродонецьк (проспект Хіміків, 28) та Гірське (вул. Гагаріна, 13). У цих містах робитимуть зупинки, щоб забрати людей.

У Київській області узгоджено чотири маршрути: