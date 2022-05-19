Умер греческий композитор Вангелис, один из пионеров электронной музыки

Вангелис, греческий композитор и музыкант, один из первых авторов и исполнителей электронной музыки, скончался в возрасте 79 лет.

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Об этом сообщает Guardian.

Отмечается, что композитор скончался в больнице во Франции, где лечился.

Эвангелос Одиссеас Папатанасиу (Вангелис) родился 29 марта 1943 года в Волосе. Он с раннего детства успешно занимался в музыкальной школе.

В конце 1960-х Вангелис вместе с друзьями Демисом Руссосом и Лукасом Сидерасом основал рок-группу Aphrodite’s Child. Их первый сингл "Rain and Tears" принес музыкантам мировую популярность. После записи трех альбомов коллектив распался.

Вангелис также известен как один из пионеров электронной музыки. В своей студии звукозаписи Nemo Studios, основанной в 1975 году, он создал такие альбомы, как "Heaven and Hell" (1975), "Albedo 0,39" (1976), «Spiral» (1977), «Beaubourg (1978) и «China» (1979).

Пожалуй, наибольшую известность Вангелис получил как кинокомпозитор. В 1970 году записал свой первый саундтрек — к фильму Генри Чапиера "Sex-Power". Всего композитор написал музыку к десяткам картин, включая "Бегущего по лезвию", «1492: Завоевание рая», «Пропавшего без вести» и «Александра».

Вангелис получил "Оскар" за саундтрек к "Огненным колесницам" 1981 года. Его воодушевляющий фортепианный мотив стал всемирно известным и занял первое место в чартах США.

Его произведения становились официальной музыкой миссии NASA "Марс Одиссей", гимном Чемпионата мира по футболу 2002 года и исполнялись в Храме Зевса в Афинах в преддверии Олимпиады-2004.