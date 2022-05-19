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Помер грецький композитор Вангеліс, один із піонерів електронної музики

Помер грецький композитор Вангеліс, один із піонерів електронної музики

Вангеліс, грецький композитор та музикант, один із перших авторів та виконавців електронної музики, помер у віці 79 років.

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Про це повідомляє Guardian.

Наголошується, що композитор помер у лікарні у Франції, де лікувався.

Евангелос Одіссеас Папатанасіу (Вангеліс) народився 29 березня 1943 року у Волосі. Він із раннього дитинства успішно займався у музичній школі.

Наприкінці 1960-х Вангеліс разом із друзями Демісом Руссосом та Лукасом Сідерасом заснував рок-гурт Aphrodite's Child. Їхній перший сингл "Rain and Tears" приніс музикантам світову популярність. Після запису трьох альбомів колектив розпався.

Вангеліс також відомий як один із піонерів електронної музики. У студії звукозапису Nemo Studios, заснованої в 1975 році, він створив такі альбоми, як "Heaven and Hell" (1975), "Albedo 0,39" (1976), "Spiral" (1977), "Beaubourg (1978) і "China" (1979).

Мабуть, найбільшої популярності Вангеліс отримав як кінокомпозитор. У 1970 році записав свій перший саундтрек - до фільму Генрі Чапієра "Sex-Power". Всього композитор написав музику до десятків картин, включаючи "Того, хто біжить по лезу", "1492: Завоювання раю", "Зниклого безвісти" і "Олександра".

Вангеліс отримав "Оскар" за саундтрек до "Вогненних колісниць" 1981 року. Його фортепіанний мотив став всесвітньо відомим і зайняв перше місце в чартах США.

Його твори ставали офіційною музикою місії NASA "Марс Одіссей", гімном Чемпіонату світу з футболу 2002 року та виконувались у Храмі Зевса в Афінах напередодні Олімпіади-2004.

Автор:
Світлана Манько