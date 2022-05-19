Помер грецький композитор Вангеліс, один із піонерів електронної музики

Вангеліс, грецький композитор та музикант, один із перших авторів та виконавців електронної музики, помер у віці 79 років.

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Про це повідомляє Guardian.

Наголошується, що композитор помер у лікарні у Франції, де лікувався.

Евангелос Одіссеас Папатанасіу (Вангеліс) народився 29 березня 1943 року у Волосі. Він із раннього дитинства успішно займався у музичній школі.

Наприкінці 1960-х Вангеліс разом із друзями Демісом Руссосом та Лукасом Сідерасом заснував рок-гурт Aphrodite's Child. Їхній перший сингл "Rain and Tears" приніс музикантам світову популярність. Після запису трьох альбомів колектив розпався.

Вангеліс також відомий як один із піонерів електронної музики. У студії звукозапису Nemo Studios, заснованої в 1975 році, він створив такі альбоми, як "Heaven and Hell" (1975), "Albedo 0,39" (1976), "Spiral" (1977), "Beaubourg (1978) і "China" (1979).

Мабуть, найбільшої популярності Вангеліс отримав як кінокомпозитор. У 1970 році записав свій перший саундтрек - до фільму Генрі Чапієра "Sex-Power". Всього композитор написав музику до десятків картин, включаючи "Того, хто біжить по лезу", "1492: Завоювання раю", "Зниклого безвісти" і "Олександра".

Вангеліс отримав "Оскар" за саундтрек до "Вогненних колісниць" 1981 року. Його фортепіанний мотив став всесвітньо відомим і зайняв перше місце в чартах США.

Його твори ставали офіційною музикою місії NASA "Марс Одіссей", гімном Чемпіонату світу з футболу 2002 року та виконувались у Храмі Зевса в Афінах напередодні Олімпіади-2004.