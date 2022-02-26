В Украине демонтируют дорожные знаки

“Укравтодор” призывает все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления немедленно приступить к демонтажу дорожных знаков поблизости.

Об этом сообщает Укравтодор.

"Демонтируем дорожные знаки по всем дорогам страны. Приоритет #1 – указательные знаки, названия населенных пунктов", - сообщает "Укравтодор".

Цель - не дать противнику ориентироваться на местности.

Также в "Укравтодоре" уточнили, что у противника наблюдается проблема со связью, а на местности они не ориентируются. Поэтому чиновники призвали "помочь им попасть прямо в ад".

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