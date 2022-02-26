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Категорія
Суспільство
Дата публікації

В Україні демонтують дорожні знаки

В Україні демонтують дорожні знаки
В Україні демонтують дорожні знаки

“Укравтодор” закликає всі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу.

Про це повідомляє Укравтодор.

"Демонтуємо дорожні знаки всіма дорогами країни. Пріоритет #1 - вказівні знаки, назви населених пунктів", - повідомляє "Укравтодор".

Мета – не дати супротивнику орієнтуватися на місцевості.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько