В Украине открыли первый банк человеческой кожи

Во Львове готовят к открытию ожоговой центр, в нем создадут первый в Украине банк кожи. Ее будут хранить для пересадок. Об этом сообщает ТСН.

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Новое учреждение рассчитано на 70 стационарных койко-мест и еще 20 реанимационных. Из банка во Львове кожу будут передавать в другие больницы по всей стране.

К созданию такого банка готовились еще до войны, но полномасштабное вторжение России ускорило этот процесс, так как в стране резко выросло количество людей, которые нуждаются в пересадке кожи, лечении глубоких ран, ожогов.

Ранее медики использовали кожу свиней. Когда человек получает ожег, всю мертвую кожу удаляют, после чего пациентов надо стабилизировать, закрыв раны.

Свиной кожи хватает до 10 дней, а этого, как отмечают врачи, недостаточно для заживления. Донорскую кожу людей может использоваться несколько месяцев.

"Мы когда-то закрывали разнообразным покрытием и закрывали свиной кожей, она не давала такого результата... Когда есть дефицит собственной кожи, большая площадь обожжена, это постоянная борьба, где быстрее взять кожу и чтобы быстрее зажила донорская рана. Если закрыть донорской кожей раны, мы стабилизируем пациента, затем берем собственную кожу - и так поэтапно закрываем", — рассказал руководитель отделения термической травмы и пластической хирургии Александр Дунаев.