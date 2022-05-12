В Україні відкрили перший банк людської шкіри

У Львові готують до відкриття опіковий центр, у ньому створять перший банк шкіри в Україні. Її зберігатимуть для пересадок. Про це повідомляє ТСН.

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Нова установа розрахована на 70 стаціонарних ліжко та ще 20 реанімаційних. З банку у Львові шкіру передаватимуть до інших лікарень по всій країні.

До створення такого банку готувалися ще до війни, але повномасштабне вторгнення Росії прискорило цей процес, оскільки в країні різко зросла кількість людей, які потребують пересадки шкіри, лікування глибоких ран, опіків.

Раніше медики використовували шкіру свиней. Коли людина отримує опік, всю мертву шкіру видаляють, після чого пацієнтів треба стабілізувати, закривши рани.

Свинячої шкіри вистачає до 10 днів, а цього, як зазначають лікарі, недостатньо для загоєння. Донорську шкіру людей можна використовувати кілька місяців.

"Ми колись закривали різноманітним покриттям і закривали свинячою шкірою, вона не давала такого результату... Коли є дефіцит власної шкіри, велика площа обпалена, це постійна боротьба, де швидше взяти шкіру і щоб швидше загоїлася донорська рана. Якщо закрити донорською шкірою рани, ми стабілізуємо пацієнта, потім беремо власну шкіру – і так поетапно закриваємо”, – розповів керівник відділення термічної травми та пластичної хірургії Олександр Дунаєв.