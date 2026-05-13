От SEO до CEO: 7 уроков, которые сформировали меня как управленца

Моя карьера не строилась по плану — она строилась из-за постоянного сопротивления некачественным процессам.

Я Дмитрий Бондарь, CEO и Co-Founder холдинговой IT-компании Boosta, бизнесмен и инвестор. Но когда я начинал как SEO-специалист, то даже не думал об управленческих ролях. Мною руководила плохая черта для наемного работника и очень хорошая для предпринимателя непоседливость: видел, что что-то работает плохо — и просто не мог пройти мимо. Разбирался, улучшал, брал на себя больше. Потом еще больше. Да, шаг за шагом, без четкой дорожной карты, я с партнером основал ИТ-компанию и стал ее CEO.

SEO учит одной фундаментальной вещи: чтобы тебя нашли среди миллионов, нужно понимать логику системы изнутри. Как оказалось, управление бизнесом работает по той же логике. Что я вынес из этого пути? Делюсь в этой статье.

Как мышление SEO сформировало мой подход к бизнесу

SEO с самого начала учит одному: здесь нет правил, работающих всегда. Есть набор инструментов, есть гипотезы, есть попытки — и ты никогда не знаешь, что сработает на этот раз. Google постоянно меняется, поэтому то, что работала вчера, сегодня уже может не давать результата.

Это приучает к постоянному анализу: почему этот сайт выше? Что у него есть, чего нет у меня? Лучший контент, техническое совершенство, другая структура? Ты разбираешь чужой успех на составляющие – и учишься на нем быстрее, чем на собственных ошибках.

Когда я пришел в бизнес, оказалось, что логика та же. Смотришь на конкурента, у которого все получается, и начинаешь анализировать: сколько у них людей, кого именно нанимают, какие требования в вакансиях. С этого можно понять их бизнес-модель, уровень инвестиций, приоритеты. Если компания большая – у нее точно есть деньги, но почти наверняка нет скорости. Это уже может быть вашим преимуществом, с которым можно выигрывать.

Реверс-инжиниринг – это не копирование. Это способ понять рынок изнутри. Эта логика работает в любом бизнесе, далеко за пределами SEO.

7 уроков, которые я понял за годы в бизнесе

Урок №1. Все уже написано. Осталось только найти и прочесть

Предпринимательское мышление формируется через любознательность, умноженную на книги. Я всегда был уверен: все, с чем ты сталкиваешься в бизнесе, кто-то уже проходил к тебе. Набивал те же шишки, совершал те же ошибки — и, главное, уже описал это. Поэтому чтение для меня – это не саморазвитие ради саморазвития. Это действенный способ не повторять чужие ошибки.

В начале пути книги особенно важны, потому что у тебя еще нет опыта. Ты просто действуешь, часто не понимая как. И соответствующая литература дает ответы на вопрос, почему вещи происходят именно так, а не иначе.

В то же время у чтения есть и обратная сторона. Иногда чужой опыт может создать в голове рамку: здесь нет рынка, это невозможно, никому это не удалось… Я бы не советовал останавливаться, ведь в процессе чтения можно встретить гораздо более сильную идею, которую иначе бы не заметил.

В конце концов, удивление — это и есть то, что отличает предпринимателя от исполнителя. Чем больше ты знаешь, тем лучше видишь возможности там, где другие не замечают.

Урок №2. Пока ты думаешь – кто-то уже тестирует

Никто не запускает успешный бизнес, сидя над идеальным планом. Все начинают с действий – часто нелогичных, часто вопреки рациональным соображениям. И это нормально, потому что ни одна теория не заменяет контакт с реальностью.

Чем дольше думаешь — тем больше времени теряешь. А каждая попытка, даже неудачная, дает то, чего не дает планирование: реальные данные. Ты начинаешь понимать, что на самом деле работает, а не что должно работать по логике.

Большинство идей не взлетает не потому, что они плохи, а потому что спрос на них существовал только в уме основателя. Ты выпускаешь продукт, а рынок говорит: "Нам это не надо". Но если слушать внимательно, то в том же ответе часто есть подсказка: люди сами говорят, чего хотят на самом деле. Это и есть самый ценный результат первой попытки.

Действие не означает хаос. Она означает, что ты получаешь обратную связь от реального мира, а не от собственных предположений.

Урок №3. Лучшие возможности не ищут – их создают

Я никогда не был в состоянии активного поиска работы. Не потому что повезло, а потому что давно понял: самые лучшие возможности не находят тебя из-за резюме. Они находят тебя потому, что ты делаешь.

В британскую компанию я попал через семинар. Они проводили бесплатные инвенты и таким образом находили людей. Я пришел, был активным, и мне сразу же предложили работу. Никакого формального процесса отбора.

Иной раз я из чистого любопытства помог коллеге подготовить маркетинговую часть инвестиционного плана для стартапа. Когда инвестор выделил денежные средства, он быстро заметил, что сами учредители в маркетинге не ориентируются. Спросил, кто готовил эту часть. Я получил работу, даже не ища ее.

Оба раза сработало одно и то же: я делал что-то интересное для меня и глубоко погружался в задачу, не дожидаясь ничего взамен. Искренняя вовлеченность в свое дело и готовность делать что-то для своей индустрии — это и есть самая эффективная карьерная стратегия.

Следует заметить, что здесь, как и у SEO, важна системность. Нет универсального рецепта поиска возможностей. Никто не скажет, сколько и чего нужно сделать. Но если делать определенные действия постоянно, они через некоторое время будут давать вам обратную связь: новые знакомства, отзывы о вашей работе, рекомендации, партнерства.

Урок №4. Уровень рынка формирует уровень мышления

Если тратишь все равно – играй за больше. Одним из самых важных решений в моей карьере был выход на западный рынок. Мое второе место работы – небольшая британская компания. Но именно там я впервые увидел, как выглядит другой уровень подходов: более системный, зрелый, ориентированный на долговременное мышление.

Многие выбирают меньший рынок, потому что кажется — там проще. Но это иллюзия. Меньший рынок не означает меньше усилий, он означает меньше результата за те же затраты времени и энергии. Если объем работы идентичен, не стоит размениваться на мелкие истории.

Именно поэтому Boosta изначально строила проекты с ориентацией на глобальные рынки – Tier-1, Tier-2. Не потому что это легче, а потому что это честнее по отношению к своим усилиям. Большой рынок не сложнее – он просто больше. И это делает его правильным выбором.

Урок №5. Удобство – самая опасная ловушка в карьере

Некоторые из самых важных решений в моей карьере выглядели внешне нелогично. Я уходил с мест, где все было хорошо: стабильность, хорошие отношения, понятный ритм работы. Люди вокруг не понимали зачем. Я понимал.

Есть момент, когда чувствуешь, что рост остановился, потому что система вокруг уже не может дать большего, потому что владелец не имеет ресурса или не знает, как масштабироваться. И ты просто крутишься на одном месте, тратя время, которое могло бы работать на тебя в другом месте.

Уходить с такого места психологически сложно именно потому, что там хорошо. Но "хорошо" и "развитие" - это не одно и то же. И чем дольше путаешь друг с другом, тем дороже это стоит.

Худшая ошибка бизнесов в SEO — уменьшать инвестиции только достигнув первых позиций. Логика владельцев поняла: зачем тратить лишние средства, если мы уже обогнали конкурентов? Но эта игра бесконечна. Как только вы сбавите обороты, найдется конкурент, который этим воспользуется.

Урок №6. Второй шанс – да. Третий – никогда

Второй шанс – это норма. Люди ошибаются, и это часть работы. Но если человек во второй раз не справляется с той же задачей — это уже не случайность, это паттерн. И вкладывать в нее дальше означает просто тратить ресурс, который мог бы работать на результат.

Есть инстинкт, мешающий многим управленцам: когда что-то идет не так, мы автоматически бежим спасать того, у кого не получается. Но западная модель управления работает иначе — там поддерживают сильных, уже дающих результат. Не потому что слабые не заслуживают внимания, а потому что именно так растут команды.

Мы применяем этот принцип и в инвестиционной деятельности. Когда привлекаем проект, оказываем полную поддержку: инфраструктуру, знание, ресурсы. Но если мы видим, что человек не может воспользоваться этим и двигаться вперед — честнее отпустить его вовремя, чем удерживать и тормозить развитие других. Это не жесткость, это ответственность перед командой, перед бизнесом и перед самим человеком.

Урок № 7. Сомнения в ценностях – это уже ответ

Сомневаться в навыках кандидата – нормально. Навыки можно развить, опыт можно набрать. Но если возникает сомнение в ценностях — это уже другой разговор.

Есть фраза, которую я давно взял за ориентир: "Если есть сомнения – значит, нет сомнений." Это подсознательное чувство, которое сложно объяснить рационально, но в девяти случаях из десяти оно оказывается верным. Игнорировать его – дорого стоит.

В SEO токсичные ссылки могут потянуть вниз весь сайт – даже если все остальное сделано хорошо. Я понял, что та же логика работает и с людьми в команде. В Boosta мы ищем людей с конкретным типом мышления: тех, кто не видит потолков, действует смело и при этом умеет взвешивать ресурсы. Драйв без ответственности – это хаос. Ответственность без амбиций – это стагнация. Нам нужны оба в одном человеке.

Вместо вывода: Never stop exploring

Я начинал без плана и без понимания, кем стану. Просто двигался вперед, брал больше, учился на ходу.

Сегодня Boosta масштабируется и строит экспертизу на новых рынках — но внутренняя логика осталась прежней: видишь возможность — действуй, видишь что работает плохо — улучшай, останавливаться не стоит. Успех – это функция от количества попыток. Из двух может не получиться ничего, а из десяти — уж точно что-нибудь вырисуется.

Есть одна фраза, которая остается со мной вне зависимости от того, на каком этапе я нахожусь: Never stop exploring. И за все годы в бизнесе я не нашел лучшую стратегию.