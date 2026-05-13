Від SEO до CEO: 7 уроків, які сформували мене як управлінця

Моя кар'єра не будувалась за планом — вона будувалася через постійний спротив неякісним процесам.

Я — Дмитро Бондар, CEO та Co-Founder холдингової IT-компанії Boosta, бізнесмен та інвестор. Але коли я починав як SEO-спеціаліст, то навіть не думав про управлінські ролі. Мною керувала погана риса для найманого працівника і дуже хороша для підприємця — непосидючість: бачив, що щось працює погано — і просто не міг пройти повз. Розбирався, покращував, брав на себе більше. Потім ще більше. Так, крок за кроком, без чіткої дорожньої карти, я з партнером заснував ІТ-компанію і став її CEO.

SEO навчає однієї фундаментальної речі: щоб тебе знайшли серед мільйонів, потрібно розуміти логіку системи зсередини. Як виявилось, управління бізнесом працює за тією самою логікою. Що я виніс із цього шляху? Ділюсь у цій статті.

Як мислення SEO сформувало мій підхід до бізнесу

SEO з самого початку вчить одного: тут немає правил, які працюють завжди. Є набір інструментів, є гіпотези, є спроби — і ти ніколи не знаєш напевно, що спрацює цього разу. Google постійно змінюється, тому те, що вчора працювало, сьогодні вже може не давати результату.

Це привчає до постійного аналізу: чому цей сайт стоїть вище? Що в нього є, чого немає в мене? Кращий контент, технічна досконалість, інша структура? Ти розбираєш чужий успіх на складові — і вчишся на ньому швидше, ніж на власних помилках.

Коли я прийшов у бізнес, виявилось, що логіка та сама. Дивишся на конкурента, у якого все виходить, і починаєш аналізувати: скільки в них людей, кого саме наймають, які вимоги у вакансіях. З цього можна зрозуміти їхню бізнес-модель, рівень інвестицій, пріоритети. Якщо компанія велика — у неї точно є гроші, але майже напевно немає швидкості. Це вже може бути вашою перевагою, з якою можна вигравати.

Реверс-інжиніринг — це не копіювання. Це спосіб зрозуміти ринок зсередини. Ця логіка працює в будь-якому бізнесі, далеко за межами SEO.

7 уроків, які я зрозумів за роки в бізнесі

Урок №1. Все вже написано. Залишилось лише знайти і прочитати

Підприємницьке мислення формується через допитливість, помножену на книги. Я завжди був переконаний: все, з чим ти стикаєшся у бізнесі, хтось вже проходив до тебе. Набивав ті самі шишки, робив ті самі помилки — і, головне, вже описав це. Тому читання для мене — це не саморозвиток заради саморозвитку. Це дієвий спосіб не повторювати чужих помилок.

На початку шляху книжки особливо важливі, бо ти ще не маєш досвіду. Ти просто дієш, часто не розуміючи як. І відповідна література дає відповіді на питання чому речі відбуваються саме так, а не інакше.

Водночас у читання є і зворотній бік. Іноді чужий досвід може створити в голові рамку: тут немає ринку, це неможливо, нікому це не вдалося… Я б не радив зупинятися, адже у процесі читання можна натрапити на набагато сильнішу ідею, яку інакше б не помітив.

Зрештою, надивленість — це і є те, що відрізняє підприємця від виконавця. Чим більше ти знаєш, тим краще бачиш можливості там, де інші не помічають .

Урок №2. Поки ти думаєш — хтось вже тестує

Ніхто не запускає успішний бізнес, сидячи над ідеальним планом. Усі починають із дій — часто нелогічних, часто всупереч раціональним міркуванням. І це нормально, бо жодна теорія не замінює контакту з реальністю.

Що довше думаєш — то більше часу втрачаєш. А кожна спроба, навіть невдала, дає те, чого не дає жодне планування: реальні дані. Ти починаєш розуміти, що насправді працює, а не що мало б працювати за логікою.

Більшість ідей не злітає не тому, що вони погані, а тому що попит на них існував лише в голові засновника. Ти випускаєш продукт — а ринок каже: "Нам це не треба". Але якщо слухати уважно, то в тій самій відповіді часто вже є підказка: люди самі кажуть, чого хочуть насправді. Це і є найцінніший результат першої спроби.

Дія не означає хаос. Вона означає, що ти отримуєш зворотній зв'язок від реального світу, а не від власних припущень.

Урок №3. Найкращі можливості не шукають — їх створюють

Я ніколи не перебував у стані активного пошуку роботи. Не тому що пощастило, а тому що давно зрозумів: найкращі можливості не знаходять тебе через резюме. Вони знаходять тебе через те, що ти робиш.

У британську компанію я потрапив через семінар. Вони проводили безкоштовні івенти — і в такий спосіб знаходили людей. Я прийшов, був активним, і мені одразу запропонували роботу. Жодного формального процесу відбору.

Інший раз я з чистої цікавості допоміг колезі підготувати маркетингову частину інвестиційного плану для стартапу. Коли інвестор виділив кошти, він швидко помітив, що самі засновники в маркетингу не орієнтуються. Запитав, хто готував цю частину. Я отримав роботу — навіть не шукаючи її.

Обидва рази спрацювало одне й те саме: я робив щось цікаве для мене і глибоко занурювався в задачу, не чекаючи нічого взамін. Щира залученість в свою справу і готовність робити щось для своєї індустрії — це і є найефективніша кар'єрна стратегія.

Варто зауважити, що тут, як і у SEO, важлива системність. Немає універсального рецепту “пошуку можливостей”. Ніхто не скаже, скільки і чого саме потрібно зробити. Але якщо робити певні дії постійно, вони через деякий час будуть давати вам зворотній звʼязок: нові знайомства, відгуки про вашу роботу, рекомендації, партнерства.

Урок №4. Рівень ринку формує рівень мислення

Якщо витрачаєш однаково — грай за більше. Одним із найважливіших рішень у моїй кар'єрі був вихід на західний ринок. Моє друге місце роботи — невелика британська компанія. Але саме там я вперше побачив, як виглядає інший рівень підходів: системніший, зрілий, орієнтований на довгострокове мислення.

Багато хто обирає менший ринок, бо здається — там простіше. Але це ілюзія. Менший ринок не означає менше зусиль, він означає менше результату за ті самі витрати часу й енергії. Якщо обсяг роботи ідентичний — не варто розмінюватися на дрібні історії.

Саме тому Boosta з самого початку будувала проєкти з орієнтацією на глобальні ринки — Tier-1, Tier-2. Не тому що це легше, а тому що це чесніше по відношенню до власних зусиль. Великий ринок не складніший — він просто більший. І саме це робить його правильним вибором.

Урок №5. Зручність — найнебезпечніша пастка в кар'єрі

Деякі з найважливіших рішень у моїй кар'єрі виглядали зовні нелогічно. Я йшов із місць, де все було добре: стабільність, хороші стосунки, зрозумілий ритм роботи. Люди навколо не розуміли навіщо. Я розумів.

Є момент, коли відчуваєш, що ріст зупинився, бо система навколо вже не може дати більшого, бо власник не має ресурсу або не знає, як масштабуватися. І ти просто крутишся на одному місці, витрачаючи час, який міг би працювати на тебе в іншому місці.

Йти з такого місця психологічно складно саме тому, що там добре. Але "добре" і "розвиток" — це не одне й те саме. І чим довше плутаєш одне з одним, тим дорожче це коштує.

Найгірша помилка бізнесів у SEO — зменшувати інвестиції тільки-но досягши перших позицій. Логіка власників зрозуміла: навіщо витрачати зайві кошти, якщо ми вже обігнали конкурентів? Але ця гра безкінечна. Щойно ви збавите оберти, знайдеться конкурент, який цим скористується.

Урок №6. Другий шанс — так. Третій — ніколи

Другий шанс — це норма. Люди помиляються, і це частина роботи. Але якщо людина вдруге не справляється з тим самим завданням — це вже не випадковість, це патерн. І вкладати в неї далі означає просто витрачати ресурс, який міг би працювати на результат.

Є інстинкт, який заважає багатьом управлінцям: коли щось іде не так, ми автоматично біжимо рятувати того, у кого не виходить. Але західна модель управління працює інакше — там підтримують сильних, тих, хто вже дає результат. Не тому що слабкі не заслуговують на увагу, а тому що саме так ростуть команди.

Ми застосовуємо цей принцип і в інвестиційній діяльності. Коли залучаємо проєкт, надаємо повну підтримку: інфраструктуру, знання, ресурси. Але якщо бачимо, що людина не може скористатися цим і рухатися вперед — чесніше відпустити її вчасно, ніж утримувати і гальмувати розвиток інших. Це не жорсткість, це відповідальність — перед командою, перед бізнесом і перед самою людиною.

Урок № 7. Сумніви у цінностях — це вже відповідь

Сумніватися в навичках кандидата — нормально. Навички можна розвинути, досвід можна набрати. Але якщо з'являється сумнів у цінностях — це вже інша розмова.

Є фраза, яку я давно взяв за орієнтир: "Якщо є сумніви — значить, немає сумнівів." Це підсвідоме відчуття, яке складно пояснити раціонально, але в дев'яти випадках із десяти воно виявляється правильним. Ігнорувати його — дорого коштує.

В SEO токсичні посилання можуть потягнути вниз весь сайт — навіть якщо все інше зроблено добре. Я зрозумів, що та сама логіка працює і з людьми в команді. У Boosta ми шукаємо людей із конкретним типом мислення: тих, хто не бачить стелі, діє сміливо і при цьому вміє зважувати ресурси. Драйв без відповідальності — це хаос. Відповідальність без амбіцій — це стагнація. Нам потрібні обидва в одній людині.

Замість висновку: Never stop exploring

Я починав без плану і без розуміння, ким стану. Просто рухався вперед, брав більше, вчився на ходу.

Сьогодні Boosta масштабується і будує експертизу на нових ринках — але внутрішня логіка залишилась тією самою: бачиш можливість — дій, бачиш що щось працює погано — покращуй, зупинятись не варто. Успіх — це функція від кількості спроб. З двох може не вийти нічого, а з десяти — вже точно щось вималюється.

Є одна фраза, яка залишається зі мною незалежно від того, на якому етапі я знаходжусь: Never stop exploring. І за всі роки в бізнесі я не знайшов кращої стратегії.