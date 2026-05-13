Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,90

43,85

EUR

51,76

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Від SEO до CEO: 7 уроків, які сформували мене як управлінця

Моя кар'єра не будувалась за планом — вона будувалася через постійний спротив неякісним процесам.

Я — Дмитро Бондар, CEO та Co-Founder холдингової IT-компанії Boosta, бізнесмен та інвестор. Але коли я починав як SEO-спеціаліст, то навіть не думав про управлінські ролі. Мною керувала погана риса для найманого працівника і дуже хороша для підприємця — непосидючість: бачив, що щось працює погано — і просто не міг пройти повз. Розбирався, покращував, брав на себе більше. Потім ще більше. Так, крок за кроком, без чіткої дорожньої карти, я з партнером заснував ІТ-компанію і став її CEO.

SEO навчає однієї фундаментальної речі: щоб тебе знайшли серед мільйонів, потрібно розуміти логіку системи зсередини. Як виявилось, управління бізнесом працює за тією самою логікою. Що я виніс із цього шляху? Ділюсь у цій статті.

Як мислення SEO сформувало мій підхід до бізнесу

SEO з самого початку вчить одного: тут немає правил, які працюють завжди. Є набір інструментів, є гіпотези, є спроби — і ти ніколи не знаєш напевно, що спрацює цього разу. Google постійно змінюється, тому те, що вчора працювало, сьогодні вже може не давати результату.

Це привчає до постійного аналізу: чому цей сайт стоїть вище? Що в нього є, чого немає в мене? Кращий контент, технічна досконалість, інша структура? Ти розбираєш чужий успіх на складові — і вчишся на ньому швидше, ніж на власних помилках.

Коли я прийшов у бізнес, виявилось, що логіка та сама. Дивишся на конкурента, у якого все виходить, і починаєш аналізувати: скільки в них людей, кого саме наймають, які вимоги у вакансіях. З цього можна зрозуміти їхню бізнес-модель, рівень інвестицій, пріоритети. Якщо компанія велика — у неї точно є гроші, але майже напевно немає швидкості. Це вже може бути вашою перевагою, з якою можна вигравати.

Реверс-інжиніринг — це не копіювання. Це спосіб зрозуміти ринок зсередини. Ця логіка працює в будь-якому бізнесі, далеко за межами SEO.

7 уроків, які я зрозумів за роки в бізнесі

Урок №1. Все вже написано. Залишилось лише знайти і прочитати

Підприємницьке мислення формується через допитливість, помножену на книги. Я завжди був переконаний: все, з чим ти стикаєшся у бізнесі, хтось вже проходив до тебе. Набивав ті самі шишки, робив ті самі помилки — і, головне, вже описав це. Тому читання для мене — це не саморозвиток заради саморозвитку. Це дієвий спосіб не повторювати чужих помилок.

На початку шляху книжки особливо важливі, бо ти ще не маєш досвіду. Ти просто дієш, часто не розуміючи як. І відповідна література дає відповіді на питання чому речі відбуваються саме так, а не інакше.

Водночас у читання є і зворотній бік. Іноді чужий досвід може створити в голові рамку: тут немає ринку, це неможливо, нікому це не вдалося…  Я б не радив зупинятися, адже у процесі читання можна натрапити на набагато сильнішу ідею, яку інакше б не помітив.

Зрештою, надивленість — це і є те, що відрізняє підприємця від виконавця. Чим більше ти знаєш, тим краще бачиш можливості там, де інші не помічають .

Урок №2. Поки ти думаєш — хтось вже тестує

Ніхто не запускає успішний бізнес, сидячи над ідеальним планом. Усі починають із дій — часто нелогічних, часто всупереч раціональним міркуванням. І це нормально, бо жодна теорія не замінює контакту з реальністю.

Що довше думаєш — то більше часу втрачаєш. А кожна спроба, навіть невдала, дає те, чого не дає жодне планування: реальні дані. Ти починаєш розуміти, що насправді працює, а не що мало б працювати за логікою.

Більшість ідей не злітає не тому, що вони погані, а тому що попит на них існував лише в голові засновника. Ти випускаєш продукт — а ринок каже: "Нам це не треба". Але якщо слухати уважно, то в тій самій відповіді часто вже є підказка: люди самі кажуть, чого хочуть насправді. Це і є найцінніший результат першої спроби.

Дія не означає хаос. Вона означає, що ти отримуєш зворотній зв'язок від реального світу, а не від власних припущень.

Урок №3. Найкращі можливості не шукають — їх створюють 

Я ніколи не перебував у стані активного пошуку роботи. Не тому що пощастило, а тому що давно зрозумів: найкращі можливості не знаходять тебе через резюме. Вони знаходять тебе через те, що ти робиш.

У британську компанію я потрапив через семінар. Вони проводили безкоштовні івенти — і в такий спосіб знаходили людей. Я прийшов, був активним, і мені одразу запропонували роботу. Жодного формального процесу відбору.

Інший раз я з чистої цікавості допоміг колезі підготувати маркетингову частину інвестиційного плану для стартапу. Коли інвестор виділив кошти, він швидко помітив, що самі засновники в маркетингу не орієнтуються. Запитав, хто готував цю частину. Я отримав роботу — навіть не шукаючи її.

Обидва рази спрацювало одне й те саме: я робив щось цікаве для мене і глибоко занурювався в задачу, не чекаючи нічого взамін. Щира залученість в свою справу і готовність робити щось для своєї індустрії  — це і є найефективніша кар'єрна стратегія. 

Варто зауважити, що тут, як і у SEO, важлива системність. Немає універсального рецепту “пошуку можливостей”. Ніхто не скаже, скільки і чого саме потрібно зробити. Але якщо робити певні дії постійно, вони через деякий час будуть давати вам зворотній звʼязок: нові знайомства, відгуки про вашу роботу, рекомендації, партнерства.

Урок №4. Рівень ринку формує рівень мислення

Якщо витрачаєш однаково — грай за більше. Одним із найважливіших рішень у моїй кар'єрі був вихід на західний ринок. Моє друге місце роботи — невелика британська компанія. Але саме там я вперше побачив, як виглядає інший рівень підходів: системніший, зрілий, орієнтований на довгострокове мислення. 

Багато хто обирає менший ринок, бо здається — там простіше. Але це ілюзія. Менший ринок не означає менше зусиль, він означає менше результату за ті самі витрати часу й енергії. Якщо обсяг роботи ідентичний — не варто розмінюватися на дрібні історії.

Саме тому Boosta з самого початку будувала проєкти з орієнтацією на глобальні ринки — Tier-1, Tier-2. Не тому що це легше, а тому що це чесніше по відношенню до власних зусиль. Великий ринок не складніший — він просто більший. І саме це робить його правильним вибором.

Урок №5. Зручність — найнебезпечніша пастка в кар'єрі

Деякі з найважливіших рішень у моїй кар'єрі виглядали зовні нелогічно. Я йшов із місць, де все було добре: стабільність, хороші стосунки, зрозумілий ритм роботи. Люди навколо не розуміли навіщо. Я розумів.

Є момент, коли відчуваєш, що ріст зупинився, бо система навколо вже не може дати більшого, бо власник не має ресурсу або не знає, як масштабуватися. І ти просто крутишся на одному місці, витрачаючи час, який міг би працювати на тебе в іншому місці.

Йти з такого місця психологічно складно саме тому, що там добре. Але "добре" і "розвиток" — це не одне й те саме. І чим довше плутаєш одне з одним, тим дорожче це коштує.

Найгірша помилка бізнесів у SEO — зменшувати інвестиції тільки-но досягши перших позицій. Логіка власників зрозуміла: навіщо витрачати зайві кошти, якщо ми вже обігнали конкурентів? Але ця гра безкінечна. Щойно ви збавите оберти, знайдеться конкурент, який цим скористується. 

Урок №6. Другий шанс — так. Третій — ніколи

Другий шанс — це норма. Люди помиляються, і це частина роботи. Але якщо людина вдруге не справляється з тим самим завданням — це вже не випадковість, це патерн. І вкладати в неї далі означає просто витрачати ресурс, який міг би працювати на результат.

Є інстинкт, який заважає багатьом управлінцям: коли щось іде не так, ми автоматично біжимо рятувати того, у кого не виходить. Але західна модель управління працює інакше — там підтримують сильних, тих, хто вже дає результат. Не тому що слабкі не заслуговують на увагу, а тому що саме так ростуть команди.

Ми застосовуємо цей принцип і в інвестиційній діяльності. Коли залучаємо проєкт, надаємо повну підтримку: інфраструктуру, знання, ресурси. Але якщо бачимо, що людина не може скористатися цим і рухатися вперед — чесніше відпустити її вчасно, ніж утримувати і гальмувати розвиток інших. Це не жорсткість, це відповідальність — перед командою, перед бізнесом і перед самою людиною.

Урок № 7. Сумніви у цінностях — це вже відповідь

Сумніватися в навичках кандидата — нормально. Навички можна розвинути, досвід можна набрати. Але якщо з'являється сумнів у цінностях — це вже інша розмова.

Є фраза, яку я давно взяв за орієнтир: "Якщо є сумніви — значить, немає сумнівів." Це підсвідоме відчуття, яке складно пояснити раціонально, але в дев'яти випадках із десяти воно виявляється правильним. Ігнорувати його — дорого коштує.

В SEO токсичні посилання можуть потягнути вниз весь сайт — навіть якщо все інше зроблено добре. Я зрозумів, що та сама логіка працює і з людьми в команді. У Boosta ми шукаємо людей із конкретним типом мислення: тих, хто не бачить стелі, діє сміливо і при цьому вміє зважувати ресурси. Драйв без відповідальності — це хаос. Відповідальність без амбіцій — це стагнація. Нам потрібні обидва в одній людині.

Замість висновку: Never stop exploring

Я починав без плану і без розуміння, ким стану. Просто рухався вперед, брав більше, вчився на ходу. 

Сьогодні Boosta масштабується і будує експертизу на нових ринках — але внутрішня логіка залишилась тією самою: бачиш можливість — дій, бачиш що щось працює погано — покращуй, зупинятись не варто. Успіх — це функція від кількості спроб. З двох може не вийти нічого, а з десяти — вже точно щось вималюється. 

Є одна фраза, яка залишається зі мною незалежно від того, на якому етапі я знаходжусь: Never stop exploring. І за всі роки в бізнесі я не знайшов кращої стратегії.