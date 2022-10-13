Украинцев призывают ограничить потребление мобильного интернета

Проблемы с мобильной связью после ракетных ударов 10 и 11 октября удалось полностью ликвидировать, но нагрузку на сеть нужно снизить.

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Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Ведомство призывает всех граждан не перегружать сети для стабилизации связи в стране.

"Просим временно ограничить использование мобильного трафика - выключить автозагрузку медиафайлов в мессенджерах, перейти с потребления видео на текстовый контент или хотя бы снизить разрешение потокового видео", - отметили в Госспецсвязи.

Там подчеркнули, что в отдельных регионах пользователи еще могут испытывать проблемы с доступом к фиксированному интернету, что также связано с повреждением сетей в результате ракетных ударов.

В Госспецсвязи посоветовали в случае недоступности мобильного оператора воспользоваться национальным роумингом – для этого нужно в настройках смартфона отключить автоматический выбор сети и выбрать одну из доступных сетей других операторов.