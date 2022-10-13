Українців закликають обмежити споживання мобільного інтернету

Проблеми із мобільним зв’язком після ракетних ударів 10 та 11 жовтня вдалось повністю ліквідувати, але навантаження на мережу треба зменшити.

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Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Відомство закликає усіх громадян не перевантажувати мережі для стабілізації зв’язку в країні.

"Просимо тимчасово обмежити використання мобільного трафіку – вимкнути автозавантаження медіафайлів у месенджерах, перейти зі споживання відео на текстовий контент або хоча б знизити роздільну здатність потокового відео", - зазначили в Держспецзв’язку.

У відосмтві підкреслили, що в окремих регіонах користувачі ще можуть відчувати проблеми з доступом до фіксованого інтернету, що також пов’язано з пошкодженням мереж внаслідок ракетних ударів.

У Держспецзв’язку порадили у випадку недоступності мобільного оператораскористатися національним роумінгом — для цього потрібно в налаштуваннях смартфона вимкнути автоматичний вибір мережі та обрати одну з доступних мереж інших операторів.