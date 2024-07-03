НАТО активно изучает применение морских дронов СБУ, - эксперт

НАТО активно изучает применение морских дронов. Эта разработка команды Малюка полностью изменила представление о современной войне на море. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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Эксперт подчеркивает, что морские дроны СБУ изменили ситуацию на Черном море в пользу нашего государства.

Украинская разработка опередила свое время, и именно поэтому методику ее применения сейчас изучают ведущие спецслужбы, флоты и армии всего мира. Успешные атаки на Крымский мост и на десятки кораблей России доказали эффективность нашей стратегии и тактики», - считает политолог.

Загородний также делает акцент на финансовой стороне дела.

«Морские дроны в сотни раз дешевле кораблей чф рф. Однако это не помешало именно дронам кардинально изменить ситуацию на Черном море. Причем когда мы говорим о разработке СБУ, то Sea Baby - это не просто дрон, а многоцелевая платформа. которая также может выполнять дистанционное минирование и стрелять из системы залпового огня «Град», - сообщает эксперт.

«На днях о морских дронах написала The Wall Street Journal. Бросилась в глаза цитата инженеров-разработчиков из СБУ:

«Мы делаем много вещей, которых не делал никто в мире».

Судя по тому, насколько активно в североатлантическом альянсе взялись изучать морские дроны, у украинских инженеров на этот раз есть все основания для подобных заявлений», - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель командующего Объединенным командованием сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния, США) контр-адмирал Тимоти Генри заявил, что успешный опыт Украины по уничтожению значительной части Черноморского флота РФ путем эффективного применения морских дронов СБУ и других технологий является предметом изучения со стороны стран НАТО.