НАТО активно вивчає застосування морських дронів СБУ, - експерт

НАТО активно вивчає застосування морських дронів. Ця розробка команди Малюка повністю змінила уявлення про сучасну війну на морі. Про це пише політолог Тарас Загородній.

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Експерт підкреслює, що морські дрони СБУ змінили ситуацію на Чорному морі на користь нашої держави.

«Українська розробка випередила свій час, і саме тому методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти і армії всього світу. Успішні атаки на Кримський міст та на десятки кораблів рф довели ефективність нашої стратегії і тактики», - вважає політолог.

Загородній також робить акцент на фінансовій стороні справи.

«Морські дрони в сотні разів дешевше кораблів чф рф. Однак це не завадило саме дронам кардинально змінити ситуацію на Чорному морі. Причому коли ми говоримо про розробку СБУ, то Sea Baby - це не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка також може виконувати дистанційне мінування та стріляти із системи залпового вогню «Град», - повідомляє експерт.

«Днями про морські дрони написала The Wall Street Journal. Кинулась у око цитата інженерів-розробників з СБУ:

«Ми робимо багато речей, які не робив ніхто у світі».

Судячи з того, наскільки активно у північно-атлантичному альянсі взялись вивчати морські дрони, у українських інженерів на цей раз є всі підстави для подібних заяв», - резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО у Норфолку (штат Вірджинія, США) контр-адмірал Тімоті Генрі заявив, що успішний досвід України щодо знищення значної частини Чорноморського флоту РФ шляхом ефективного застосування морських дронів СБУ та інших технологій є предметом вивчення з боку країн НАТО.