Россияне атаковали 130 объектов инфраструктуры: какая ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего было атаковано 93 населенных пункта и 130 объектов инфраструктуры.

По Запорожской области россияне ударили 412 раз

В течение суток оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, сообщили в ОВА. Войска РФ ударили ракетой по Запорожью. Враг нанес авиационные удары по Новоандреевке и Левадному. 166 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

17 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку. 226 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Пятихаток. Поступило 1 сообщение о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Оккупанты атаковали Никопольщину

Вчера вечером ударили дроном-камикадзе по Марганецкому обществу. Ночью обстреляли из тяжелой артиллерии сам Никополь, сообщили в ОВА. По райцентру попали и утром. Возник пожар.

Повреждены частное предприятие и два жилых дома. Идет обследование пораженных территорий.

В Харьковской области ранены дети

В селе Хотимля Чугуевского района из-за обстрела повреждено здание недействующей базы отдыха. В Изюмском районе в с. Богуславкой был обстрел КАБ. Разрушены 2 частных дома и повреждены 8 частных домов. Погибла женщина. Пострадали две женщины, один мужчина и два парня 13 и 9 лет, сообщает председатель ОВА Олег Синегубов.

В селе Ивашки Богодуховского района в результате сброса боеприпаса ВОГ пострадал 1 человек. В селе Купянск-Узловой в результате обстрела возгорания 3 частных жилых дома и 5 хозяйственных построек. В Купянске враг обстрелял частный жилой дом.

В селе Старица Чугуевского района в результате артобстрела травмирован 1 человек, погиб 1 человек. В Волчанске в результате обстрела поврежден дом. Травмирован 1 человек.

В Херсонской области ранены три человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Камышаны, Белозерка, Садовое, Антоновка, Новотягинка, Михайловка, Бургунка, Раковка и город Херсон. Авиационные удары КАБами враг нанес по Бериславскому и Херсонскому районам. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 частных домов, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Зафиксировано также попадание в админздание и Пункт Несокрушимости. Избиты хозяйственная постройка, складские помещения и частный автомобиль. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

В Николаевской области были обстрелы из артиллерии

Сегодня ночью, 27 мая, в 01:04 и 01:55 враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

В Сумской области было 12 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 12 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская (5 взрывов), Краснопольская (3 взрыва), Эсманская (4 взрыва). общины, сообщили в ОВА.

Оккупанты убили 5 жителей Донбасса

За прошедшие сутки 5 мирных жителей погибли и еще 3 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области, сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район. В Марьинской общине в Антоновке 2 человека погибли и 1 ранен, в Красногоровке 1 человек погиб и 1 ранен. В Селидово повреждены 11 частных домов. Обстреляны окрестности Курахово.

Краматорский район. В Закатном Лиманской общине 2 дома разрушены и 5 повреждены; еще 1 дом поврежден в Заречном.

Бахмутский район. В Северном Торецком обществе повреждены 14 частных домов и 3 многоэтажки. В Часовоярской общине 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 10 частных домов и многоэтажка. В Северске 1 человек погиб, повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки.