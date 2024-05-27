За добу росіяни атакували 130 об'єктів інфраструктури: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом було атаковано 93 населені пункти та 130 об'єктів інфраструктури.

По Запорізькій області росіяни вдарили 412 разів

Впродовж доби окупанти 412 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомили в ОВА. Війська РФ вдарили ракетою по Запоріжжю. Ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці та Левадному. 166 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

17 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 226 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та П’ятихаток. Надійшло 1 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти атакували Нікопольщину

Вчора ввечері вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі – обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь, повідомили в ОВА. По райцентру поцілили і вранці. Виникла пожежа.

Пошкоджені приватне підприємство й два житлові будинки. Триває обстеження уражених територій.

На Харківщині поранені діти

У селі Хотімля Чугуївського району через обстріл пошкоджена будівля недіючої бази відпочинку. У Ізюмському районі в с. Богуславка був обстріл КАБ. Зруйновано 2 приватних будинки та пошкоджено 8 приватних будинків. Загинула жінка. Постраждали дві жінки, один чоловік та 2 хлопця 13 і 9 років, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

В селі Івашки Богодухівського району внаслідок скидання боєприпасу ВОГ постраждав 1 чоловік. У селі Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу загоряння 3 приватних житлових будинків та 5 господарчих споруд. У Куп’янську ворог обстріляв приватний житловий будинок.

У селі Стариця Чугуївського районі внаслідок артобстрілу травмована 1 людина, загинула 1 людина. У Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджений будинок. Травмована 1 людина.

На Херсонщині поранено трьох людей

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон. Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Зафіксовано також влучання в адмінбудівлю та Пункт Незламності. Побиті господарча споруда, складські приміщення та приватний автомобіль. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

На Миколаївщині були обстріли з артилерії

Сьогодні вночі, 27 травня, о 01:04 та 01:55 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

На Сумщині було 12 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська (5 вибухів), Краснопільська (3 вибухи), Есманська (4 вибухи). громади, повідомили в ОВА.

Окупанти за добу убили 5 жителів Донеччини

Протягом минулої доби 5 мирних мешканців загинули та ще 3 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донецької області, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді в Антонівці 2 людини загинули і 1 поранена, у Красногорівці 1 людина загинула і 1 поранена. У Селидовому пошкоджені 11 приватних будинків. Обстріляні околиці Курахового.

Краматорський район. У Закітному Лиманської громади 2 будинки зруйновані і 5 пошкоджено; ще 1 будинок пошкоджено у Зарічному.

Бахмутський район. У Північному Торецької громади пошкоджено 14 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську 1 людина загинула, пошкоджено 4 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.