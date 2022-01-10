За все время существования App Store компания Apple выплатила разработчикам приложений $260 млрд

Компания Apple выплатила разработчикам приложений $60 млрд в 2021 году, а с момента запуска App Store в 2008 году — $260 млрд.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Для сравнения: Apple в 2019 году заявляла, что выплатила разработчикам в общей сложности $155 миллиардов с 2008 года. В конце 2020 представители компании отмечали, что выплатила $200 млрд.

«Портфель услуг Apple мирового класса оказался крайне важным в 2021 году. Люди во всем мире искали новые способы развлекаться, получать информацию, оставаться на связи и вдохновляться. С более чем 745 миллионами платных подписок Apple продолжает связывать разработчиков, художников и рассказчиков со всего мира с пользователями на более чем миллиарде устройств», — отметил старший вице-президент Apple по услугам Эдди Кью.

Напомним, ранее стало известно, что Apple намерена запустить производство чипов беспроводной связи собственными силами. На сегодняшний день компания использует чипы Broadcom и Skyworks Solutions, однако из-за дефицита микросхем планирует сделать свою экосистему менее зависимой от внешних поставщиков.

В начале 2020 года Apple и Broadcom достигли соглашения о поставках чипов на 15 млрд долларов, которое заканчивается лишь в 2023 году.