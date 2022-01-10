- Категория
- Техно
- Дата публикации
-
За все время существования App Store компания Apple выплатила разработчикам приложений $260 млрд
Компания Apple выплатила разработчикам приложений $60 млрд в 2021 году, а с момента запуска App Store в 2008 году — $260 млрд.
Об этом говорится в официальном блоге компании.
Для сравнения: Apple в 2019 году заявляла, что выплатила разработчикам в общей сложности $155 миллиардов с 2008 года. В конце 2020 представители компании отмечали, что выплатила $200 млрд.
«Портфель услуг Apple мирового класса оказался крайне важным в 2021 году. Люди во всем мире искали новые способы развлекаться, получать информацию, оставаться на связи и вдохновляться. С более чем 745 миллионами платных подписок Apple продолжает связывать разработчиков, художников и рассказчиков со всего мира с пользователями на более чем миллиарде устройств», — отметил старший вице-президент Apple по услугам Эдди Кью.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее стало известно, что Apple намерена запустить производство чипов беспроводной связи собственными силами. На сегодняшний день компания использует чипы Broadcom и Skyworks Solutions, однако из-за дефицита микросхем планирует сделать свою экосистему менее зависимой от внешних поставщиков.
В начале 2020 года Apple и Broadcom достигли соглашения о поставках чипов на 15 млрд долларов, которое заканчивается лишь в 2023 году.