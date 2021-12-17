Apple решила запустить собственное производство микрочипов

Компания Apple намерена запустить производство чипов беспроводной связи собственными силами.

Как сообщает Bloomberg, для этого создается команда из десятков специалистов. Ищут их в Ирвине, недалеко от завода Broadcom. В Ирвине располагаются также Skyworks и другие производители чипов беспроводной связи.

На сегодняшний день компания использует чипы Broadcom и Skyworks Solutions, однако из-за дефицита микросхем планирует сделать свою экосистему менее зависимой от внешних поставщиков.

По информации издания, Apple и ее продукт iPhone, являются главным источником выручки производителей микросхем.

В начале 2020 года Apple и Broadcom достигли соглашения о поставках чипов на 15 млрд долларов, которое заканчивается лишь в 2023 году.

В Bloomberg отмечают, доля Apple составляет около 20% продаж Broadcom.

В то же время, производитель микросхем Skyworks еще больше зависит от Apple, на долю которой приходится почти 60% выручки компании.

В последние годы Apple решила отказаться от микросхем Intel для своих компьютеров Mac, и начала разработку собственных камер и технологии отображения.

После новости о намерениях Apple создать собственные беспроводные чипы акции Skyworks и Broadcom упали в цене на 7% и 2% соответственно.

Напомним, компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm, которая остается основным поставщиком чипов для американской корпорации Apple, заявила, что сможет поставить только 20% от общего объема 5G-чипов для линейки смартфонов 2023 года.

Ранее Apple уже сталкивалась с дефицитом чипов, из-за чего сократила производство iPad. Так, сентябре – октябре компания Apple выпустила на 50% меньше планшетов iPad, чем было запланировано, чтобы направить больше чипов на производство телефонов.