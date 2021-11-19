Готовимся к дефициту: Apple получит только 20% чипов iPhone 5G от Qualcomm

Компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm, которая остается основным поставщиком чипов для американской корпорации Apple, заявила, что сможет поставить только 20% от общего объема 5G-чипов для линейки смартфонов 2023 года.

Как сообщает Wccftech, Apple использует чипы Qualcomm Snapdragon X60 5G в своем семействе iPhone 13. Эксперты считают, что частично это связано с тем, что Apple работает над разработкой своего чипа.

Но отраслевые аналитики прогнозируют, что Apple сможет производить свои чипы не раньше 2025 года. Если ранее Qualcomm был фактически монополистом на рынке чипов для Apple, то теперь компании придется искать и других поставщиков.

Старший вице-президент по технологиям аппаратного обеспечения компании Apple Inc Джонни Сруджи еще в 2020 году сказал, что компания начала разработку своего чипа, поэтому в ближайшем будущем он будет постепенно все меньше и меньше зависеть от решений Qualcomm.

В своем последнем отчете Apple сообщает, что хочет, чтобы ее первый модем 5G появился в 2022 году, хотя некоторые инсайдеры считают, что завершение производства ожидается не раньше 2025 года.

Кроме того, Apple не планировала полностью исключить Qualcomm из цикла поставок, когда она начнет массовое производство своего первого модема 5G в 2023 году. Поэтому пока не известно, что предпримет компания после заявления Qualcomm об уменьшении поставок чипов.

Чтобы ускорить процесс, Apple и Qualcomm заключили соглашение на шесть лет, в котором указано, что производитель iPhone будет использовать 5G для линейки смартфонов 2023 года, а в другом документе указано, что Apple может использовать эти чипы до 2024 года.

Ранее Apple уже сталкивалась с дефицитом чипов, из-за чего сократила производство iPad. В сентябре-октябре компания Apple выпустила на 50% меньше планшетов iPad, чем было запланировано, чтобы направить больше чипов на производство телефонов.

Но это не мешает компании запускать новые функции в своих устройствах. Так, Apple выпустила вторую публичную бета-версию обновления iOS 15.2, частью которого стала новая функция под названием Digital Legacy ("Цифровое наследство").