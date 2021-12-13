"Спасение в горах": в ГСЧС выпустили мобильное приложение для туристов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) представила мобильное приложение "Спасение в горах" как часть системы GРS-мониторинга для безопасности горного туризма.

Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, мобильное приложение предназначено для передачи сигналов SOS с географическими координатами при возникновении чрезвычайных событий в горной местности.

Функционал данного приложения позволяет верифицированным пользователям при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сообщения о чрезвычайных ситуациях с точными координатами места происшествия.

"Система GРS-мониторинга для усовершенствования безопасности туристов состоит из аппаратно-программного комплекса оперативного управления силами и средствами; автоматизированной системы приема и обработки сообщений о происшествиях от туристов; автоматизированной системы регистрации туристических групп и мобильного приложения на ОС Android и iOS "Спасение в горах", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день это приложение работает в тестовом режиме и доступно на сайте ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе "регистрация туристических групп".

Кроме этого, через несколько дней его можно будет скачать в Play Market.

В облуправлении ГСЧС отмечают, что внедрение системы GРS-мониторинга производится для повышения уровня безопасности в горном туризме, в частности:

мониторинга передвижения самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности;

усовершенствования системы управления подразделениями при организации поисково-спасательных мероприятий в горной местности через отслеживание в реальном времени текущего места нахождения поисково-спасательных групп и маршрутов их передвижения.

Этот инфраструктурный проект под названием "Повышение уровня безопасности и защиты населения в трансграничном регионе путем усиления совместных мероприятий по подготовке и сотрудничеству в сфере управления чрезвычайными ситуациями – BRIDGE" проводится в рамках Совместной операционной программы Румыния – Украина 2014-2020.

Напомним, 15 сентября в 21:20 в долине "Под Берды" вблизи села Вороненко Надворнянского района в результате взрыва погибли двое туристов и несколько человек получили травмы.