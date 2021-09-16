Двух туристов в Карпатах убило взрывом, еще трое госпитализированы (ФОТО)

15 сентября в 21:20 в долине "Под Берды" вблизи села Вороненко Надворнянского района в результате взрыва погибли двое туристов и несколько человек получили травмы.

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Как сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, трагический случай произошел во время отдыха туристической группы, состоящей из 12 человек. Среди них были двое детей 2016 и 2018 годов рождения.

Взрыв неустановленного происхождения случился во время разжигания костра. В результате инцидента погибли два человека, трое травмированы и один получил контузию.

16 сентября в 04:20 травмированных транспортировали к подножию горы, после чего передали медицинским работникам.

Для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и шесть единиц спецтехники.

По информации правоохранителей, взрыв произошел на пастбище Григоров, расположенном на горе Кукол. На территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада — оборонительная линия, протяженностью почти 600 километров, которая создавалась венгерскими войсками в Восточных Карпатах в 1939 — 1944 годах против Красной Армии.

На месте происшествия обнаружена выбоину, возникшая в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны.

Напомним, в этот же день, около 9:00, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого в одном из автомобилей раздался взрыв.

Во взорвавшемся автомобиле находились пресс-секретарь областного управления ГСЧС и представитель общественной организации "Украинский легион".

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в Харькове на территории авторынка "Барабашово" по проспекту Юбилейному произошел взрыв.