Стало известно, кто погиб в результате теракта в Днепре

В автомобиле, который взорвался 15 сентября в Днепре, находились начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

Как сообщает пресс-центр облуправления ГСЧС, "Дарья была одной из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел — одним из самых передовых среди всех региональных пресс-служб ГСЧС".

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"Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно вступала сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти... Именно поэтому ее подчиненные всегда отличались профессионализмом", — говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что Дарья Гречищева была волонтером Красного Креста.

По информации "РБК-Украина", вместе с Гречищевой в автомобиле находился ветеран Антитеррористической операции, сапер Алексей Кавлак.

Полиция по факту события открыла уголовное производство по статье 258 (Террористический акт).

Напомним, сегодня, 15 сентября, около 9:00 в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого в одном из автомобилей раздался взрыв.

В результате взрыва в автомобиле Nissan Primera погибли два человека, которые находились внутри авто.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар примерно в 09:25. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.