General Motors инвестирует $6,5 млрд в производство электромобилей и аккумуляторов

Американский автомобильный концерн General Motors намерен инвестировать 6,5 млрд долларов в развитие двух заводов в Мичигане (США), отвечающих за производство электромобилей и аккумуляторов.

Об этом пишет Teslarati.

Сообщается, что General Motors вложит в эти два объекта огромные инвестиции в размере 6,5 миллиарда долларов. Два новых завода создадут 4000 новых рабочих мест в Мичигане.

Ожидается, что во вторник компания объявит о крупных инвестициях на мероприятии в Лансинге, штат Мичиган.

У General Motors есть многочисленные планы по созданию объектов для разработки электромобилей, в том числе Инновационный центр аккумуляторных батарей Wallace, совершенно новый объект, который значительно расширит технологические операции компании по производству аккумуляторов и ускорит разработку и коммерциализацию более доступных аккумуляторов для электромобилей.

General Motors также недавно получила налоговую скидку в размере 1,3 миллиарда долларов для сборочного завода Orion, где производится электромобиль Chevrolet Bolt. Согласно сообщению Detroit News, общий объем инвестиций, как ожидается, достигнет 4 миллиардов долларов.

«General Motors ценит поддержку, полученную от губернатора, законодательного собрания штата, города Орион, города Лансинг и города Дельта в связи с двумя перспективными проектами, которые General Motors рассматривает в городах Орион и Лансинг», — сказал Дэн Флорес, пресс-секретарь General Motors.

Он подчеркнул, что пока эти проекты ожидают окончательного утверждения.

Также компания обнародовала планы по выпуску на рынок 30 новых электромобилей к 2025 году. Завод Orion станет местом производства некоторых из этих новых моделей.

Тем не менее в последние месяцы общая программа General Motors по производству электромобилей столкнулась с трудностями, особенно в связи с остановкой производства Bolt из-за проблем с аккумулятором. Автопроизводитель выпустил новый электромобиль под своим брендом GMC, HUMMER EV, производство которого началось 1 декабря.

General Motors также недавно представила полностью электрический Silverado EV, электрическую версию одного из своих популярных пикапов. GM будет производить его на своем заводе Factory ZERO в Детройте, штат Мичиган.

Напомним, японская корпорация Toyota стала лидером по продажам автомобилей в США за 2021 год, обогнав американскую корпорацию General Motors, которая занимала первое место на этом рынке с 1931 года.

Отметим, что General Motors инвестирует до 2025 года около 30 миллиардов долларов в производство и разработку электромобилей, таких как пикап Hummer и внедорожник, который планирует выпустить в ближайшее время.