Впервые за 90 лет Toyota свергла General Motors с поста лидера продаж в США

Японская корпорация Toyota стала лидером по продажам автомобилей в США за 2021 год, обогнав американскую корпорацию General Motors, которая занимала первое место на этом рынке с 1931 года. Об этом передает Reuters.

За 2021 год Toyota продала 2,332 млн автомобилей в США, а General Motors — 2,218 млн.

Так, продажи GM в США упали на 13% в 2021 году и на 43% в четвертом квартале, в то время как Toyota отчиталась о росте на 10% за год.

В 2020 году продажи GM в США составили 2,55 млн, у Toyota — 2,11 млн, у Ford Motor — 2,04 млн.

По данным Wards Intelligence, для всей отрасли в 2021 году объем продаж завершился на уровне чуть менее 15 миллионов автомобилей, а годовой уровень продаж в декабре составил 12,44 миллиона автомобилей. Годовой показатель был значительно ниже среднего пятилетнего показателя в 17,3 миллиона в период с 2015 по 2019 год.

Напомним, что американский автомобильный концерн GM инвестирует до 2025 года около 30 миллиардов долларов в производство и разработку электромобилей, таких как пикап Hummer и внедорожник, который планирует выпустить в ближайшее время.