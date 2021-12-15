Toyota представит 30 моделей электромобилей: инвестиции составят $35 млрд

Корпорация Toyota заявила о планах создать к 2030 году полную линейку из 30 электромобилей с батарейным питанием, сообщает CNBC.

Автопроизводитель намерен продавать по 3,5 миллиона таких машин в год, для этого будут сделаны инвестиции в размере 35 миллиардов долларов.

Большинство текущих продаж электромобилей Toyota — это гибридные электромобили, работающие от двигателя внутреннего сгорания и электродвигателей с батарейным питанием.

Машины исключительно на аккумуляторах пока составляют небольшую часть текущих продаж. Но Toyota намеран основательно поработать в этом сегменте.

Корпорация Toyota также планирует мощные инвестиции в другие типы электромобилей, включая гибридные машины и электромобили на топливных элементах, которые используют водород в качестве источника энергии.

"В эту диверсифицированную и неизведанную эпоху важно гибко изменять типы и количество производимой продукции, при этом следя за рыночными тенденциями", - заявил президент Toyota Motor Corporation Акио Тоеда во время брифинга о стратегиях автопроизводителя в области электромобилей с аккумуляторными батареями.

«Мы считаем, что быстрая адаптация к изменениям в будущем важнее, чем попытки предсказать будущее, которое является не более чем неопределенным. Мы хотим, чтобы для наших клиентов были доступны все варианты до тех пор, пока не будет известен правильный путь», - добавил он.

Для своего люксового бренда Lexus корпорация стремится к тому, чтобы на электромобили с аккумулятором приходилось 100% продаж автомобилей в Европе, Северной Америке и Китае к 2030 году, а во всем мире - к 2035 году.

Несмотря на то, что Toyota была одним из пионеров гибридных моделей, она относительно медленно продвигалась к электромобилям, работающим только от батарей, по сравнению с некоторыми из ее глобальных конкурентов, таких как General Motors и Ford.

Причем на конференции ООН по климату в Шотландии японский бренд отказался присоединиться к группе из шести крупных автопроизводителей, чтобы подписать декларацию о поэтапном отказе к 2040 году от автомобилей, работающих на ископаемом топливе,.

По словам одного из топ-менеджеров Toyota, компания не хочет, чтобы ее считали производителем электромобилей, а вместо этого позиционирует себя как углеродно-нейтральный бизнес.

Другие автомобильные бренды также заявляют об амбициозных планах. Так, Ford Motor планирует стать вторым по величине производителем электромобилей в США после Tesla. А корейская компания Hyundai продолжает развивать водородные технологии в автомобилестроении,