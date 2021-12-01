«Мы не делаем игрушки, подобные Tesla», — в Hyundai ставят на выпуск автомобилей с водородным двигателем

Корейская компания Hyundai продолжает развивать водородные технологии в автомобилестроении, об этом сообщает Bloomberg.

Глава Hyundai Motor Group Эйсун Чанг, несмотря на то, что в мире все популярней становятся двигатели с питанием от электрических батарей, продолжает делать крупные вложения в использование водородных технологий.

При этом пользователи отмечают не только преимущества, но и недостатки авто на водородном топливе.

«Мне понравился сам водородный автомобиль. Он тихий, а зарядка занимает всего пять минут — быстрее, чем у электромобиля. Но заправочных станций нет, а затраты на обслуживание таких элементов, как резервуары для водорода, огромны, вероятно, поэтому машины так дешевы на рынке подержанных автомобилей. В следующий раз куплю электричество», — сказал один из обладателей водородного Hyundai Nexo.

По его словам, Nexo упал на сайте подержанных автомобилей примерно на 1000 долларов в месяц.

«Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи – одна из немногих автомобильных компаний, которая сделала большую ставку на водород. Ее цель — представить к 2040 году «широкий спектр решений на водородной основе», — сказал Чанг.

Однако потребители в Южной Корее не отнеслись к водородным автомобилям так, как рассчитывали в Hyundai. На эти модели приходится менее 0,1% от общего объема продаж в стране.

Но Hyundai зашла «слишком далеко и вложила слишком много денег в водородные автомобили, чтобы останавливаться сейчас», — говорит бывший аналитик Hanwha Investment & Securities Co Рю Ён Вха, который работает консультантом по мобильности в области экологически чистой энергии. По словам Рю, автопроизводитель, похоже, недооценил возможность успеха электромобилей с батарейным питанием.

«Всего два года назад представитель Hyundai сказал аналитикам, что «мы не делаем игрушки, подобные Tesla». Они сказали людям, что электромобили с батарейным питанием не смогут проехать более 150 километров, в то время как водородные автомобили выгодны из-за запаса хода», — вспоминает Рю.

Но с тех пор характеристики электромобилей значительно улучшились.

У автомобилей с водородным двигателем есть некоторые преимущества. Они заряжаются намного быстрее и считаются более практичными для коммерческого использования.

В Корее автомобилей на водороде больше, чем в любой другой стране: около 18 500 пассажирских машин, проданных с 2016 года. Но отсутствие заправочной инфраструктуры стало камнем преткновения для этой технологии.

Значительные вложения в авто на водородных двигателях делает также компания Toyota. Ее гибридный автомобиль Mirai даже попал в книгу рекордов Гиннесса, так как смог проехать по калифорнийским дорогам без дозаправки 1360 км. А одна из машин этого бренда стала первым водородным автомобилем, который зарегистрировали в Украине.