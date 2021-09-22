Польская PESA представила водородный железнодорожный локомотив (ФОТО)

Польская компания PESA Bydgoszcz SA представила на выставке Trako свой первый железнодорожный локомотив, работающий на водороде.

Это — существенно модернизированный тепловоз СМ42 с установленными водородными ячейками, сообщает NaKolei.pl.

Указано, что весь проект был создан в сотрудничестве с PKN Orlen и Orlen Koltrans. Именно этот агрегат в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию на нефтеперерабатывающем заводе Orlen в Плоцке.

Локомотив PESA имеет четыре асинхронных двигателя мощностью 180 кВт каждый, вспомогательный преобразователь 3x400 В, один инвертор для двух тяговых двигателей. Для всего привода будет использоваться тяговая батарея по технологии LTO с набором водородных элементов.

Как отмечается, тепловоз с обозначением СМ42 6Дн — 4-осный вагон с тяговыми двигателями 4х180 кВт. Он был оснащен инновационным источником энергии — водородным двигателем с нулевым уровнем выбросов. Две водородные ячейки производства Ballard отвечают за выработку энергии. Ячейка на 85 кВт — это система, которая генерирует напряжение при химической реакции водорода с кислородом из атмосферы. Водород отбирается из водородных резервуаров и подается в ячейку после прохождения через редуктор под давлением 8 бар.

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"Я считаю, что эта конкретная инициатива будет иметь ключевое значение для ускорения развития этого типа технологий в Польше", — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Известно, что система питания водородного элемента состоит из двух комплектов резервуаров, установленных в стальной раме. Каждый из них вмещает 16 баллонов, а общая вместимость 32 водородных баллонов составляет 175 кг при давлении 350 бар и температуре газа 15 градусов Цельсия.

Система привода локомотива также включает тяговую батарею большой емкости. Аккумуляторы поставляются в виде 6 отдельных ящиков, связанных между собой электроустановкой и системой охлаждения. Аккумулятор выполнен по технологии LTO, общей емкостью 167 кВтч.

"Этот локомотив — начало пути к польскому пассажирскому рельсовому транспорту, работающему на водороде, и еще один шаг на пути к цели создания безопасной, комфортной и экологической польской железной дороги", — отметил министр инфраструктуры и строительства страны Анджей Адамчик.

Также сообщается, что представленный локомотив оснащен автономной системой вождения, которая позволяет водителю управлять транспортным средством одним человеком по радио при настройке поездов, и системой распознавания препятствий.

Кроме того, известно, что максимальная скорость, которую может развивать польский водородный локомотив, составляет 90 км/ч.

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Ранее сообщалось, что во Франции сразу 4 региона страны подписали контракт на закупку у машиностроительной компании Alstom первых 12 поездов, работающих на водородных топливных элементах.

Перед этим новую технологию концерн Alstom уже испытал в Германии, где водородные поезда курсируют с 2018 года. Свою разработку французский концерн называет первым в мире поездом на водороде.