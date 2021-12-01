Корейские авто Kia стали бестселлером среди украинцев в ноябре-2021

В ноябре украинский автопарк пополнили 8,7 тысячи новых легковых авто, и лидером по количеству покупок стала марка Kia.

Как сообщает ассоциация "УкрАвтопром", украинцы за месяц купили на 22% больше машин, чем в такой же период в 2020 году. В том числе был зарегистрирован 1251 автомобиль марки Kia — это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

На 14% потеряла объемы реализации японская марка Toyota — с регистрацией 974 авто она находится на второй позиции рейтинга. На третьей — Renault, потерявшая около 25%.

Рейтинг покупок автомобилей в Украине: ассоциация "УкрАвтопром"

Самым популярным на украинском рынке новых легковых автомобилей в ноябре стала модель KIA Sportage. Этот компактный кроссовер приобрели 1155 человек.

Если взять показатели с начала года, то в Украине наблюдается стабильный рост спроса на эту технику. В стране купили и поставили на учет 92,7 тысячи новых легковых автомобилей — это на 23% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и уже почти на 9% превысило годовой результат прошлого года.

Растет спрос не только на новые машины, но и на бывшие в употреблении авто. Во втором полугодии 2021 года фиксируется резкое увеличение количества регистраций ввезенных из-за границы б/у легковушек, оно уже в несколько раз перекрывает объемы импорта новой техники. Самым популярным вариантом из подержанных стал Volkswagen Passat.

Об ажиотаже на авторынке Украины свидетельствует и то, что в некоторых автосалонах уже разобрали квоты на первый квартал 2022 года, а производителям приходится откладывать старт продаж новых марок автомобилей.

Основная причина этого — крупнейший дефицит микроэлементов в истории, который связан с пожаром на крупной фабрике по производству микросхем Renesas Electronics и ковидными ограничениями. В результате эксперты прогнозируют, что ажиотаж на авторынке продлится весь 2022 год.