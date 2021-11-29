Подержанные автомобили будут дорожать весь 2022 год — эксперты

Из пандемии коронавируса возникла нехватка микрочипов, которая привела к дефициту новых автомобилей, после чего резко выросли цены на б/у машины. Об этом сообщает UBR.ua.

Эксперты утверждают, что в Украине стоимость бывших в употреблении импортных авто с сентября 2021 года выросла на 5-15%. Такие темпы подорожания вряд ли будут снижаться.

По словам гендиректора Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, чтобы купить новое импортное авто, нужно выстоять от 4 до 7 месяцев очередь на него в автосалоне. Это связано с пожаром на крупной фабрике по производству микросхем Renesas Electronics и ковидными ограничениями.

Однако цены на авто на первичном рынке не изменились, так как они контролируются производителями. Но в Украине снизилось предложение б/у машин, а вот цены на них выросли.

По мнению руководителя проекта "Авто24" Сергей Матусяка, недостатка импортных иномарок на вторичном рынке Украины нет, но из-за роста интереса к ним эти машины ввозили в Украину уже по более высоким ценам. Причем тренд удорожания б/у авто отразился на украинском рынке с задержкой.

На автовторичку также влияет и фактор усиленных карантинных ограничений, заявил основатель компании по подбору автомобилей Car4you Владимир Валуйский. По его словам, из-за введенных ограничений на поездки в общественном транспорте для невакцинированных украинцев среди них выросло число желающих купить недорогую подержанную машину. В результате спрос на автомобили в сегменте до $5 тыс. за последний месяц вырос в несколько раз.

Валуйский отметил, что диапазон цен на рынке для пятилетних машин остается в пределах $7-14 тысяч — приблизительно, как и в 2020 году. На 5-15% подорожала категория авто популярных среди украинцев брендов, которые находятся в хорошем техническом состоянии.

При этом основная часть удорожания пришлась на осень 2021 года: цены на популярные в Украине импортные б/у авто выросли на 5-10% начиная с сентября, сказал директор Auto-Consulting Омельницкий.

В числе популярных такие бренды, как Volkswagen, Skoda, Ford, Renault, Opel, корейские Hyundai и Kia, увеличился спрос и на BMW.

Эксперты считают, что тренд на удорожание импортных б/у легковушек продлится и в следующем году.

Напомним, в 2021 году резко увеличилось количество б/у авто, которые ввозят в Украину из-за границы. Только за август 2021 года украинцы зарегистрировали 51,3 тысячи бывших в употреблении легковых машин, ввозимых из-за рубежа. Самой популярной моделью стал Volkswagen Passat.

В ноябре 2021 года возросла потребительская активность и в сегменте новых грузовых и спецавтомобилей — их ввезли на 11%, чем за аналогичный период прошлого года.