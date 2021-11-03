В октябре рынок коммерческих авто показал самый высокий результат со времен Януковича

В октябре текущего года свою первую регистрацию в Украине прошли 1,4 тысячи новых коммерческих автомобилей.
Как сообщает Укравтопром, такое количество октябрьских регистраций новых грузовых и спецавтомобилей стало рекордным за последние восемь лет.
По отношению к прошлогоднему показателю потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11%.
Лучший результат продемонстрировала марка CITROEN, 410 автомобилей которой в октябре получили свои первые номера. В годовом исчислении регистрации новых коммерческих автомобилей этой французской марки увеличились почти в 4 раза.
Второе место в рейтинге у RENAULT — 155 автомобилей. Октябрьские регистрации новых коммерческих Renault уменьшились на 56%.
Третий результат продемонстрировала марка FIAT — 139 регистраций, что на 3% больше, чем в прошлом году.
На четвертой позиции Volkswagen с 95 новыми авто, пополнившими украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Volkswagens выросли в полтора раза. Белорусский МАЗ замыкает лидерскую пятерку — 63 авто (-21%).
Всего за десять месяцев с начала года в Украине было зарегистрировано 12,5 тысячи новых коммерческих автомобилей, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Напомним, на сегодняшний день в украинских автосалонах стоят очереди вплоть до лета следующего года, однако автомобилей в наличии нет.