В Украине значительно вырос рынок новых коммерческих автомобилей: какие марки покупали

В апреле 2021 года на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.

По сравнению с прошлым годом количество апрельских регистраций грузовых и специальных автомобилей выросло почти в два с половиной раза, сообщает "Укравтопром".

Указано, что относительно марта текущего года спрос на новые коммерческие авто увеличился на 8%.

При этом чаще всего в отчетном месяце, как и годом ранее, регистрировались автомобили марки Renault, продажи которых в годовом исчислении выросли на 88% до 261 штуки.

Сохранил второе место Fiat, который закончил апрель с результатом 152 зарегистрированных авто (+162% к апрелю 2020 года).

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Третий результат у МАЗ — 97 машин. Это — на 439% больше, чем в прошлом году.

На четвертой позиции рейтинга Peugeot — 88 новых коммерческих авто этой марки пополнили украинский автопарк, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Также в пятерку лидеров попала еще одна французская марка — Citroen, реализовавшая на украинском рынке 86 автомобилей (+59%).

Отмечается, что всего с начала года в Украине было зарегистрировано 4100 новых коммерческих авто. Это — на 55% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как известно, год назад в условиях карантина сервисные центры МВД не регистрировали коммерческие авто, кроме тех, которые предназначались для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры.

Напомним, в марте 2021 года украинский автопарк пополнили 600 электромобилей — это на 61% больше, чем годом ранее.