Рынок электромобилей в Украине существенно вырос в марте

В марте 2021 года украинский автопарк пополнили 600 электромобилей — это на 61% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Такой рост регистраций на рынке электромобилей связан с тем, что его львиную часть формируют бывшие в употреблении автомобили, которые большую часть марта 2020 года сервисные центры не регистрировали из-за введения тогда карантина", — говорится в сообщении.

Указано, что в части легковых электромобилей доля импортного секонд-хенда в мартовских регистрациях 2021 года составила почти 90% против 86% годом ранее.

В то же время регистрации новых легковых электромобилей относительно прошлого года выросли на 23% до 65 штук.

В свою очередь в коммерческом сегменте только один автомобиль из 33 поставленных на учет в прошлом месяце был новым, а в марте 2020 года новых коммерческих электромобилей в регистрациях и вовсе не было.

Как отмечается, лидером рынка электрокаров в марте снова стал Nissan Leaf — 151 регистрация.

Chevrolet Bolt, который предыдущие два месяца был лидером, опустился на 2 место — 122 зарегистрированных электрокара.

Замыкает ТОП-3 — Tesla Model 3 с 66 авторегистрациями.

В "пятерку" рейтинга также вошли Tesla Model S (43 штуки) и Renault Kangoo ZE (29 регистраций).

"Всего по итогам первого квартала 2021 года в Украине растаможили и зарегистрировали почти 1700 автомобилей на электротяге, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — доложили в ассоциации.

Напомним, в марте 2021 года первую регистрацию в Украине прошли 34,8 тысяч подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы — это на 87% больше, чем годом ранее и на 27% больше по сравнению с февралем 2021 года.

Ранее сообщалось, что в течение февраля 2021 года украинцы купили и поставили на учет 532 электромобиля, что на 20% меньше, чем годом ранее.

В то же время в январе 2021 года в Украине зарегистрировано 5,7 тысячи регистраций новых легковых автомобилей.

За 2020 год украинские номера получили 85,5 тысячи новых легковых автомобилей — это всего на 3% меньше показателя 2019 года.