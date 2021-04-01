Продажи новых авто в Украине подскочили на 45% — "Укравтопром"

В марте 2021 года в Украине было продано и зарегистрировано более девяти тысяч новых легковых автомобилей.
Такие данные приводит пресс-служба Ассоциации украинских автопроизводителей.
По данным "Укравтопрома", в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, мартовские регистрации новых машин возросли на 45%.
При этом, стоит отметить, что часть марта 2020 года прошла в режиме жестких карантинных ограничений на общенациональном уровне.
Ранее сообщалось, что в течение февраля 2021 года украинцы купили и поставили на учет 532 электромобиля, что на 20% меньше, чем годом ранее.
В то же время, в январе 2021 года в Украине зарегистрировано 5,7 тысяч регистраций новых легковых автомобилей.
Напомним, за прошлый год украинские номера получили 85,5 тысяч новых легковых автомобилей — это всего на 3% меньше показателя 2019 года.
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