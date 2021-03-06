Рынок электромобилей в Украине "просел" на 20% в феврале

В течение февраля 2021 года украинцы купили и поставили на учет 532 электромобиля, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Указано, что из общего количества в 532 электрокара, зарегистрированных в феврале, новыми были — 55 единиц.

"Таким образом, доля новых машин на февральском рынке составляла более 10% против 4% в 2020 году. Основную массу зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей составили легковые авто — 510 штук (новых -51 штука, б/у — 459 штук)", — говорится в сообщении.

При этом уже второй месяц подряд самым популярным электрокаром на украинском рынке становится Chevrolet Bolt (132 единицы).

В свою очередь, бывший лидер рынка Nissan Leaf показал второй результат (129 регистраций).

Замыкает ТОП-3 Tesla Model 3 (37 электрокаров).

"Из 22 коммерческих электромобилей, которые получили в прошлом месяце украинские номера (-45% к февралю 2020 года), 21 штука были Renault Kangoo Z.E", — доложили в ассоциации.

По ее данным, всего за два месяца с начала 2021 года украинский автопарк пополнили 1034 единицы автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Причем доля подержанной техники в этом количестве составила 90% против 95% 2020 году.

Как сообщалось, в январе 2021 года украинцы купили и зарегистрировали 502 электромобиля (EV), что на 21% меньше, чем в первом месяце 2020 года.