Транспорт 3 часа назад

Украинский автопром наращивает производство

В сентябре в Украине было собрано 809 легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом году

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В сентябре текущего года на украинских заводах было собрано 909 автомобилей. По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране вырос почти на 6%, а относительно предыдущего месяца — на 64%.

Как информирует "Укравтопром", за прошлый месяц в Украине было собрано 809 легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

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Что касается коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года), то их, как и в сентябре 2020 года, было выпущено всего четыре экземпляра.

В то же время почти на треть увеличилось производство автобусов. В течение месяца было сделано 96 автобусов. Всего с начала 2021 в Украине было произведено 6 тысяч 710 единиц автотранспортных средств, что в 2,2 раза больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

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За этот период выпущено 6 тысяч 135 легковых автомобилей (+ 136%), 24 коммерческих авто (-25%) и 551 автобус (+ 18%).

Напомним, в августе в Украине было выпущено 554 автомобиля. По сравнению с июлем этот показатель сократился на 21%, а по сравнению с августом 2020 года увеличился почти в 4,6 раза.

Всего же с января по август в Украине было произведено 5 тысяч 801 автотранспортное средство, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Ранее сообщалось, что Запорожский автомобилестроительный завод в 2022 году намерен начать серийное производство автобусов под немецкой маркой Mercedes.

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