АвтоКрАЗ хочет выпускать электромобили: в планах грузовики, автобусы и коммерческие авто

Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ" работает над выпуском электромобилей.

Об этом со ссылкой на генерального директора автомобильного гиганта Романа Черняка сообщает Кременчугская газета.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Все идет к электрической тяге. Она уже идет в армию, коммерческие автомобили, и мы над этим работаем. В этой концепции стоят электрические грузовые автомобили, электрические автобусы и электрические коммерческие автомобили эконом-класса. Мы электроавтомобили никогда не выпускали, но сейчас работаем с проектантами над этим", — отметил он, уточнив — это перспектива, а не дальние планы.

Черняк добавил, что выпуск электромобилей — большая надежда предприятия.

Читайте также: АвтоКраз Жеваго отрицает срыв госзаказа

Напомним, в Ассоциации украинских автомобилестроителей "Укравтопром" заявили — в марте 2021 года в Украине было выпущено 722 единицы автомобильного транспорта. По данным ассоциации, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в два с половиной раза, а относительно февраля — на 43,5%.

При этом в "Укравтопроме" напомнили, что АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!