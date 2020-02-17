АвтоКраз Жеваго отрицает срыв госзаказа

ЧАО "АвтоКрАЗ" подвергается необоснованным обвинениям в несвоевременном выполнении государственных оборонных заказов (ГОЗ) в 2018-2019 годах.

Об этом заявила глава наблюдательного совета предприятия Зоя Шишкина, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам Шишкиной, якобы "сначала информация появилась на "желтых" неизвестных ресурсах, а ряд украинских СМИ безосновательно перепечатали эту информацию. В частности, утверждение, что предприятие якобы несвоевременно выполнило пять заказов, не соответствует действительности, а также наносит ущерб деловой репутации ЧАО "АвтоКрАЗ"".

"В начале вооруженного конфликта на Востоке страны возникла проблема с обеспечением военных формирований соответствующей техникой. В то время КрАЗ — единственный в Украине производитель военных автомобилей, удовлетворяя потребности военных, для различных силовых ведомств поставлял около тысячи автомобилей в год. На предприятие поступало множество отзывов о надежности и мощность КрАЗов, о том, как они спасали жизни воинов, помогали выстоять, эффективно выполнять боевые задачи", — говорится в сообщении.

Шишкина отметила, что, начиная с 2018 года на КрАЗе появляются проблемы оплаты силовыми ведомствами поставленных автомобилей.

"В 2018 году Министерство обороны (МО) из трех контрактов профинансировало только один. Даже учитывая тот факт, что фактическая стоимость автомобилей была уменьшена на 18% от договорной, предприятие получило от Министерства обороны лишь 50% средств. Полностью контракты так и не были профинансированы. "АвтоКрАЗ" за собственные средства выполнил заказ и поставил автомобили по Государственному оборонному заказу, ожидая деньги до сих пор. В 2019 году КрАЗ получил в рамках государственного оборонного заказа два мизерных заказа на 35 автомобилей. Действующим договором предусмотрено предварительное финансирование производства автомобилей в размере 80%. Но предприятие не получило ничего. Один из заказов КрАЗ вообще выполнил за собственные средства. В течение 2018-2019 годов военное ведомство обещало оплатить счета, исправить ситуацию с отсутствием финансирования. Но этого не произошло", — написала Шишкина.

В то же время, как отмечает глава набсовета, в 2019 году предприятие "Богдан-Моторс" получило заказ на поставку 550 единиц военных автомобилей "МАЗ-Богдан" на сумму более 1,5 млрд грн, из которых авансом в "Богдан-Моторс" поступило около 500 млн грн.

"Для нас непонятна позиция Министерства обороны, которое должно улучшать обороноспособность страны и поддерживать украинского производителя, украинских поставщиков, десятки тысяч рабочих мест и отчисления от них в бюджеты всех уровней. Вместо этого в рамках государственного оборонного заказа Министерство обороны не заказывает автомобили на предприятии, которое более 50 лет специализируется на изготовлении военных автомобилей, а предпочитает белорусского производителя гражданских, а не военных автомобилей, что еще и на 80% состоят из комплектующих из России, которая является страной-агрессором для нашего государства", — добавила Шишкина.

"Первые поставки автомобилей "МАЗ-Богдан" для нужд военных начались в 2016 году. Изначально силовые ведомства закупили 50 МАЗов, потом 100, 120 ... Украинская армия почти полностью обеспечивалась техникой с российскими комплектующими, что ставит под сомнение вопрос национальной безопасности и обороноспособности нашей страны. Авансовые выплаты "Богдан-Моторс" получал от Министерства обороны в полном объеме и в срок", — сообщили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что "Кузня на Рыбацком" и "АвтоКрАЗ" второй год подряд не смогли вовремя выполнить государственный оборонный заказ.