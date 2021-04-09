Транспорт 20 минут назад

За месяц в Украине автопроизводство выросло на 43,5%

В прошлом месяце статистика украинского автопрома продемонстрировала положительную динамику

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В марте 2021 года в Украине выпущено 722 единицы автомобильного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилестроителей "Укравтопром".

Так, по данным ассоциации, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выпуск автотранспорта в Украине увеличился в два с половиной раза, а относительно февраля — на 43,5%.

Кратко и по делу в Telegram

При этом, выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в 2,7 раза, а в феврале 2021 года — на 48% (665 единиц).

Годом раньше статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод — "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

Производство автобусов в марте выросло на 37,5% и составило 55 штук. В мартовской статистике по коммерческим автомобилям, как и в прошлом году, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии "Черкасский автобус".

Читайте также:
Умирающий украинский автопром просел еще на 36%

В "Укравтопроме" напоминают, что АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего в первом квартале 2021 года в Украине было выпущено 1 829 единиц автомобильного транспорта, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из всего количества легковых автомобилей произведено 1 690 штук (+ 43%), коммерческих — 6 штук (-50%) и автобусов — 133 единицы (-24%).

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года Украина в мировом рейтинге автопроизводителей заняла предпоследнее, 44-е, место с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 автомобилей). 

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В ЕС одобрили обновленный проект об открытом небе с Украиной
В ЕС одобрили обновленный проект об открытом небе с Украиной
BlaBlaCar подключит к системе автобусных перевозчиков и построит в Украине инжиниринг-хаб
BlaBlaCar подключит к системе автобусных перевозчиков и построит в Украине инжиниринг-хаб
Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Каменец-Подольском
Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Каменец-Подольском
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кличко допустил продление локдауна в Киеве до 10 мая

  3. Больничные по новым правилам. Меньше денег на выплаты сотрудникам и штрафы для врачей

  4. Минский тупик? Что принесут предстоящие переговоры лидеров Украины, Франции и Германии

  5. Одного из богатейших людей Великобритании убили в собственном особняке

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...