За месяц в Украине автопроизводство выросло на 43,5%

В марте 2021 года в Украине выпущено 722 единицы автомобильного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации украинских автомобилестроителей "Укравтопром".

Так, по данным ассоциации, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выпуск автотранспорта в Украине увеличился в два с половиной раза, а относительно февраля — на 43,5%.

При этом, выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении увеличился в 2,7 раза, а в феврале 2021 года — на 48% (665 единиц).

Годом раньше статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод — "Еврокар". Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

Производство автобусов в марте выросло на 37,5% и составило 55 штук. В мартовской статистике по коммерческим автомобилям, как и в прошлом году, заявлено только два автомобиля, собранных на предприятии "Черкасский автобус".

В "Укравтопроме" напоминают, что АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего в первом квартале 2021 года в Украине было выпущено 1 829 единиц автомобильного транспорта, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из всего количества легковых автомобилей произведено 1 690 штук (+ 43%), коммерческих — 6 штук (-50%) и автобусов — 133 единицы (-24%).

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года Украина в мировом рейтинге автопроизводителей заняла предпоследнее, 44-е, место с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 автомобилей).