Украинский ЗАЗ будет серийно выпускать автобусы под маркой Mercedes

Запорожский автомобилестроительный завод в 2022 году начнет серийное производство автобусов под немецкой маркой Mercedes.

Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации "УкрАВТО", в состав которой входит ЗАЗ, сообщает "Радио Свобода".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Автобус ЗАЗ А09 является полностью украинской разработкой. Он спроектирован коллективом инженеров ЗАЗ самостоятельно без привлечения сторонних организаций. При создании конструкции руководствовались рекомендациями компании "Мерседес" для производителей автобусов с использованием двигателя, коробки передач и задней подвески "Мерседес". Выполнение этих рекомендаций позволяет после прохождения аудита конструкции и производства получить разрешение на установку логотипа Mercedes на производимый автобус", — заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко.

По его словам, такой же аудит должно будет пройти и само предприятие после составления опытно-промышленной партии машин.

Известно, что разработанный запорожскими инженерами автобус рассчитан на 36 пассажиров и предназначен для междугородных перевозок.

Сейчас планируется, что машина будет производиться для внутреннего рынка Украины.

"Автобус предназначен для нужд внутреннего рынка. В перспективе возможен экспорт автобуса в страны, где действуют экологические стандарты Евро-5. Первая опытно-промышленная партия машин будет выпущена в сентябре 2021 года. Серийное производство начнется с начала 2022 года", — добавил Скляренко.

Читайте также: В 2021 году ЗАЗ планирует выпустить 10 тысяч автомобилей

Как сообщили в компании, автобус ЗАЗ А09 пока будет производиться исключительно на "Запорожском автомобильном заводе".

Указано, что сейчас на предприятии уже делают ряд моделей автобусов под собственным брендом. В частности, малого класса, используемых как школьные автобусы.

Напомним, в марте 2021 года в Украине было выпущено 722 единицы автомобильного транспорта.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в два с половиной раза, а относительно февраля — на 43,5%.

Всего в первом квартале текущего года в Украине было выпущено 1 829 единиц автомобильного транспорта, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.