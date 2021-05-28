В 2021 году ЗАЗ планирует выпустить 10 тысяч автомобилей

В 2021 году Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) намерен собрать 10 тысяч автомобилей.

Об этом сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Александр Старух на инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro, передает "Укравтопром".

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По словам главы Запорожской ОГА, завод ЗАЗ начал быстро наращивать мощности. Так, только за последний квартал предприятие изготовило и реализовало 50 новых автобусов в Польшу.

Кроме этого, было заключено соглашение с компанией Renault, и до конца 2021 с конвейера предприятия должны сойти более 10 тысяч новых автомобилей.

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Напомним, в марте 2021 года в Украине было выпущено 722 единицы автомобильного транспорта.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился в два с половиной раза, а относительно февраля — на 43,5%.

Всего в первом квартале текущего года в Украине было выпущено 1 829 единиц автомобильного транспорта, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось ранее, в марте прошлого года Украина в мировом рейтинге автопроизводителей заняла предпоследнее, 44-е, место с результатом 6254 легковых авто, опередив лишь Азербайджан (2360 автомобилей).