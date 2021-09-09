Промышленность 30 минут назад

Автомобильное производство в Украине в августе выросло почти впятеро

Рост произошел за счет легковых автомобилей: новых автобусов же было выпущено даже меньше, чем годом ранее

Завод Škoda на Закарпатье. Фото: Depositphotos Завод Škoda на Закарпатье. Фото: Depositphotos
Завод Škoda на Закарпатье. Фото: Depositphotos

Выпуска автотранспортных средств в Украине в августе составил, по предварительным данным, 554 единицы, сообщает ассоциация "Укравтопром". По сравнению с июлем этот показатель сократился на 21%, а по сравнению с августом 2020 года — увеличился почти в 4,6 раза.

В частности, легковых автомобилей в течение прошедшего месяца было изготовлено 479, что почти в 13 раз больше, чем годом ранее. Однако по сравнению с июлем текущего года произошло падение этого показателя на 22%.

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Автобусов в Украине в августе было произведено 74 — на 11% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 13% меньше, чем в июле нынешнего.

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В свою очередь, грузовик в стране за месяц был изготовлен лишь один (однако в статистике не учитывается кременчугский "АвтоКрАЗ", переставший раскрывать информацию о производстве с августа 2016 года).

Всего же с января по август в Украине было произведено 5801 автотранспортное средство, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них легковых автомобилей изготовлено 5326 штук (рост в 2,93 раза); грузовых — 20 (-29%); а автобусов — 455 (+16%).

Напомним, что Запорожский автомобилестроительный завод в 2022 году намерен начать серийное производство автобусов под немецкой маркой Mercedes.

Источник фото: Depositphotos

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