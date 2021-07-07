Промышленность 1 час назад

"Богдан Моторс" признали банкротом

Дело о банкротстве автомобильной компании рассматривалось с декабря 2020 года

Фото: Автосборочный завод №1 "Богдана" Фото: Автосборочный завод №1 "Богдана"
Фото: Автосборочный завод №1 "Богдана"

Хозяйственный суд Днепропетровской области 6 июля признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", входящее в корпорацию "Богдан", и открыл ликвидационную процедуру. Об этом сообщает Высший хозсуд.

Напомним, что 20 апреля суд утвердил реестр требований кредиторов "Богдан Моторс". Долг компании перед Укрэксимбанком судом признан в размере 1,64 млрд грн (из них 748 млн обеспечены залогом имущества должника), перед UniCredit Bank AG — 1,78 млрд грн (из них 1,53 млрд обеспечены залогом/ипотекой), а перед Sarevin Investments Limited — 2,35 млрд грн.

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Международному инвестиционному банку "Богдан" должен 181,6 млн грн, закрытому недиверсифицированному венчурному инвестфонду "Бриз", от имени которого действует компания по управлению активами Fusion Capital Partners, — 385,8 млн грн, ООО "Автомобильная группа "Богдан" — 349,8 млн грн, а ООО "Финансовая компания "Финворк" — 5,9 млн грн.

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Как отмечает издание Finbalance, у перечисленных структур прослеживается связь с должником. Так, основатель корпорации "Богдан" и экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский и его сын являются миноритарными акционерами МИБ, мажоритарием которого является бывший президент и давний бизнес-партнер Гладковского Петр Порошенко.

Инвестфонд "Бриз" через Гладковского, его партнеров и родственные структуры тоже связан с "Богдан Моторс", как и ООО "Автомобильная группа "Богдан".

В свою очередь Sarevin Investments является учредителем ООО "Луганск-Алеко", а одноименная структура (в форме ЗАО) была одним из основателей корпорации "Богдан". Кроме того, Sarevin Investments была кредитором "Автомобильной компании "Богдан Моторс" по одному и тому же договору вместе с инвестфондом "Бриз".

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Кроме того, в ноябре 2020 года, то есть за месяц до открытия производства по делу о банкротстве "Богдан Моторс", инициированном финкомпанией "Финворк", должник в счет частичного погашения своих обязательств передал для Sarevin Investments недвижимое имущество, которое было в ипотеке, на 375 млн грн.

Напомним, что компания "Богдан Моторс" заявляла, что оказалась в тяжелом финансовом состоянии, поскольку 2020 год стал рекордным по стечению неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта. В частности, проявились системные проблемы в самой отрасли и в экономике страны в целом, на что наложился общемировой кризис, вызванный пандемией Covid-19.

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