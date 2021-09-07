В Украине ставят рекорды по покупкам б/у иномарок: какие авто завозят чаще всего

За август 2021 года украинцы зарегистрировали 51,3 тысячу бывших в употреблении легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 56% превысило показатель годичной давности.

Об этом сообщили в ассоциации "УкрАвтопром".

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По данным ассоциации, в прошлом месяце доля бывших в употреблении иномарок составила почти 86% от всех легковых автомобилей, которые впервые зарегистрированы в Украине. В июле же 2021 года в Украину завезли еще больше бывших в употреблении авто из-за границы - 54 500 штук, что стало рекордом за последние 30 месяцев.

Самым популярным автомобилем августа стал Volkswagen Passat: в течение августа зарегистрировано 3327 авто с пробегом этой марки.

Второй результат у Renault Megane — 2832 авто.

На третьем месте Volkswagen Golf — 2697 авто.

Следующий в списке Skoda Octavia — 2435 авто.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом в 1657 единиц.

Всего с начала 2021 года украинские номера получили более 301 тыс. авто с пробегом, ввезенных из-за рубежа, что на 46% больше, чем в прошлом году, и в четыре с половиной раза больше, чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период текущего года.

Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей.

Кроме того, 15 апреля установлен на 180 дней льготный режим растаможки автомобилей, ввезенных в Украину до конца 2020 года, без привязки к их стоимости, а также освобождены от ответственности на этот период владельцы авто, нарушившие сроки их нахождения в Украине без уплаты пошлин в случае уплаты 8500 грн.