Транспорт 60 минут назад

В Украине ставят рекорды по покупкам б/у иномарок: какие авто завозят чаще всего

В августе 2021 года количество регистраций ввезенных из-за границы б/у иномарок увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и в 4,5 раза больше, чем новых

Фото: avtoblog.ua Фото: avtoblog.ua
Фото: avtoblog.ua

За август 2021 года украинцы зарегистрировали 51,3 тысячу бывших в употреблении легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 56% превысило показатель годичной давности.

Об этом сообщили в ассоциации "УкрАвтопром". 

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным ассоциации, в прошлом месяце доля бывших в употреблении иномарок составила почти 86% от всех легковых автомобилей, которые впервые зарегистрированы в Украине. В июле же 2021 года в Украину завезли еще больше бывших в употреблении авто из-за границы - 54 500 штук, что стало рекордом за последние 30 месяцев. 

Самым популярным автомобилем августа стал Volkswagen Passat:  в течение августа зарегистрировано 3327 авто с пробегом этой марки.

Второй результат у Renault Megane — 2832 авто.

На третьем месте Volkswagen Golf — 2697 авто.

Следующий в списке Skoda Octavia — 2435 авто.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом в 1657 единиц.

Всего с начала 2021 года украинские номера получили более 301 тыс. авто с пробегом, ввезенных из-за рубежа, что на 46% больше, чем в прошлом году, и в четыре с половиной раза больше, чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период текущего года.

Напомним, что Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2030 года запретить ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей. 

Кроме того, 15 апреля установлен на 180 дней льготный режим растаможки автомобилей, ввезенных в Украину до конца 2020 года, без привязки к их стоимости, а также освобождены от ответственности на этот период владельцы авто, нарушившие сроки их нахождения в Украине без уплаты пошлин в случае уплаты 8500 грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Стоимость европейской свинины для импортеров может увеличиться на 10-12%
Стоимость европейской свинины для импортеров может увеличиться на 10-12%
В Украине зарегистрировали первое водородное авто
В Украине зарегистрировали первое водородное авто
Цены на сливочное масло в Украине продолжат свой рост — эксперты
Цены на сливочное масло в Украине продолжат свой рост — эксперты
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Электронные сигареты с никотином вредят здоровью так же, как и традиционные — исследование

  3. СБУ провела учения в зоне ООС. Удалось предотвратить "теракт" на вокзале Константиновки

  4. Энергетический кризис. Как местные власти собираются сдерживать рост цен на отопление

  5. Ричард Морган об эпидемии коронавируса: "Фантасты такие вещи предсказывают плохо"

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...