Банк Кредит Днепр предложил малому и микробизнесу кредиты до 30 млн грн

Банк Кредит Днепр предлагает представителям малого и микробизнеса кредитное финансирование на сумму до 30 млн грн при наличии обеспечения, а беззалоговый кредит банк выдает на сумму до 10 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе Банка Кредит Днепр, новая линейка кредитных продуктов для малого и микробизнеса позволяет получить целевые кредиты на приобретение транспортных средств и оборудования, а также финансирование на пополнение оборотных средств сроком до 5 лет.

Оформляя такие кредиты, представители малого и микробизнеса могут воспользоваться программой государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%" — к ней Банк Кредит Днепр присоединился в мае 2021 года. Напомним, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%" реализуется при поддержке президента и правительства Украины и предоставляет финансовую помощь путем частичной компенсации процентной ставки до уровня 0%, 3%, 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте.

"Мы отлично понимаем потребности бизнеса, поэтому готовы обеспечить гибкость и скорость принятия решений, простоту оформления и индивидуальный подход. Для клиента это возможность получить необходимый продукт в кратчайшие сроки без лишней траты времени. Кроме того, у банка не существует ограничений в работе с новыми клиентами в части финансирования", — рассказал подробности Павел Лихоманов, директор департамента малого и микробизнеса.

В Банке Кредит Днепр также отметили, что предварительное решение по согласованию кредита принимается всего за один день без массивного пакета документов — таким образом банк удовлетворяет запрос представителей бизнеса на быстрое и простое обслуживание.

Банк Кредит Днепр входит в перечень самых комфортных для обслуживания банков Украины по версии Forbes Ukraine, а также рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило финансовому учреждению одну из самых высоких оценок надежности и кредитоспособности среди украинских банков uaAA+ со стабильным прогнозом по национальной шкале. Банк Кредит Днепр входит в число самых прибыльных банков Украины.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, принадлежащий известному украинскому бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH, объединяющей активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.

Напомним, Банк Кредит Днепр создает пул программ для финансирования клиентов малого и микробизнеса, ведутся переговоры с муниципалитетами, частными организациями, международными фондами и ассоциациями.