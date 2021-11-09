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Банки 20 минут назад

Банк "Кредит Днепр" внедрил для малого бизнеса тарифный пакет с бесплатным РКО

Стартапы могут получить бесплатное обслуживание на первые три месяца работы

Банк "Кредит Днепр" внедрил для малого бизнеса тарифный пакет с бесплатным РКО Банк "Кредит Днепр" внедрил для малого бизнеса тарифный пакет с бесплатным РКО

Банк "Кредит Днепр" создал пакет бесплатных сервисов для стартапов, малого и микробизнеса.

Как сообщили в пресс-службе финансового учреждения, полностью бесплатное обслуживание в рамках тарифного пакета "Стартовый" доступно новым клиентам — физлицам-предпринимателям и юрлицам малого и микробизнеса, а также вновь созданным компаниям и начинающим предпринимателям, которые делают первые шаги в развитии своего бизнеса.

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Такие условия предлагают для первых трех месяцев работы с банком. Бесплатно предлагают услуги по расчетам в национальной валюте, доступу к интернет-банкингу, формированию выписок и прием выручки через кассу.

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"Предложенный нами тарифный пакет разработан с целью помочь представителям малого и микробизнеса в ведении повседневной деятельности и будущем масштабировании. А для самих клиентов это прекрасная возможность "протестировать" банк "Кредит Днепр" в качестве финансового партнера на лояльных условиях. Уверен, что наше взаимовыгодное сотрудничество продлится на долгие годы", — прокомментировал новый сервис директор департамента развития малого и микробизнеса банка Павел Лихоманов.

Напомним, по итогам деятельности за девять месяцев 2021 года банк объявил о прибыли в размере 723 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" — украинский коммерческий банк, принадлежащий бизнесмену из TOP-10 Forbes Ukraine Александру Ярославскому, владельцу группы DCH, которая объединяет активы в сфере финансов, промышленности, транспорта, строительства, девелопмента, ритейла и др.

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