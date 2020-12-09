IT и Телеком 20 минут назад

Adobe в последний раз запустила обновление для Flash Player

Техническая поддержка Flash Player продлится до 31 декабря 2020 года

Фото: скриншот видео YouTube Фото: скриншот видео YouTube
Фото: скриншот видео YouTube

Компания Adobe выпустила последнее обновление для Flash Player. Как сообщает Neowin, в течение многих лет Flash Player подвергался всевозможной критике из-за отсутствия безопасности и низкой производительности, особенно с появлением HTML5.

В результате этого, производители браузеров в то время уже начали отказываться от поддержки этой технологии.

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Последнее запланированное обновление Flash Player доступно сегодня для всех регионов за пределами материкового Китая.

После 12 января 2021 года Adobe начинает блокировать контент  Flash от воспроизведения в Flash Player, поэтому пользователи не смогут получить к нему доступ.

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К настоящему времени на основных платформах и браузерах поддержка Flash либо завершилась, либо проводится работа в этом направлении.

В то же время, коллекцию Flash планируют сохранить для будущих поколений. За проект взялась некоммерческая организация Internet Archive, которая сохраняет Flash-контент с помощью своего эмулятора Ruffle.

Таким образом, популярные игры и анимацию на основе технологии Flash можно будет найти на портале Internet Archive.

Напомним, компания Adobe около трех лет назад заявила о своем намерении прекратить поддержку платформы Flash Player до конца 2020 года.

В июне этого года Adobe опубликовала официальную дату окончания поддержки Flash, которая является последним днем этого календарного года — 31 декабря 2020 года.

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