IT и Телеком 10 минут назад

Adobe окончательно прекратит поддержку Flash Player 31 декабря

Начиная с 1 января 2021 года, компания больше не будет выпускать никаких обновлений или патчей безопасности для Flash

Adobe Flash Player. Фото: gsmarena.com Adobe Flash Player. Фото: gsmarena.com
Adobe Flash Player. Фото: gsmarena.com

Компания Adobe около трех лет назад заявила о своем намерении прекратить поддержку платформы Flash Player до конца 2020 года.

И теперь Adobe опубликовала официальную дату окончания поддержки Flash, которая является последним днем этого календарного года — 31 декабря 2020 года, сообщает gsmarena.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что, начиная с 1 января 2021 года, компания больше не будет выпускать никаких обновлений или патчей безопасности для Flash.

Adobe также рекомендует пользователям заранее удалить проигрыватель.

Кроме того, компания удалит все архивы с предыдущими версиями Flash Player со своего официального сайта и заблокирует запуск содержимого на основе Flash.

При этом те пользователи, у которых Adobe Flash Player все еще установлен в системе, получат от компании уведомление с предложением удалить устаревшую платформу еще до окончания срока поддержки.

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Ранее сообщалось, что Google начала использовать новый поисковой алгоритм, который должен лучше понимать контекст запроса.

Перед этим стало известно, что Google проводит тесты над новой авторизацией в учетные записи пользователей. Новые технологии безопасности превосходят пароли, как по прочности, так и по удобству. Пользователи сервисов компании Google смогут входить в свои аккаунты по отпечатку пальца.

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