Ахметов инвестирует $1 млрд в цех холоднокатанного проката в Мариуполе

Группа "Метинвест" запускает строительство нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича.

Как говорится в сообщении "Метинвеста", общие инвестиции в проект превысят 1 млрд долларов. 10 июня группа подписала контракт на поставку оборудования с итальянской компанией Danieli.

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Новый цех будет состоять из непрерывного стана холодной прокатки, совмещенного с линией травления, а также трех современных линий нанесения цинковых, алюмоцинковых и полимерных покрытий. На первом этапе инвестиции в проект превысят 800 млн долларов.

Планируется, что после завершения первого этапа проекта в 2025 году комбинат будет выпускать в год около 1,2 млн тонн высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

При этом мощности по производству холоднокатаного рулона составят более 400 тысяч тонн, оцинкованного рулона — более 600 тысяч тонн, а рулона с полимерным покрытием — более 140 тысяч тонн.

Второй этап проекта включает строительство нового отделения отжиговых печей, дрессировочного стана и агрегата продольной порезки рулонов, а также новой линии нанесения полимерного покрытия на оцинкованный рулон. После завершения второго этапа проекта мощности по производству холоднокатаной продукции превысят 1,6 млн тонн в год.

"Новая технология производства холоднокатаного проката позволит "Метинвесту" выйти в премиальные сегменты проката с покрытием — оцинкованного и окрашенного рулона, последний из которых не представлен в продуктовой линейке группы, а также улучшить качество и расширить сортамент холоднокатаной продукции", — отмечается в сообщении.

Данная продукция предназначена в основном для украинского рынка и позволит, как заверяют мариупольские металлурги, заменить некачественный импортный рулон с покрытием на качественный отечественный продукт украинского производства. В то же время прокат будет экспортироваться и в страны СНГ и Европы.

Кроме того, проект предусматривает экологическую составляющую: существующая технология сернокислотного травления будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты, позволяющей возвращать ее обратно в производство.

В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря газоочисткам выбросы вредных "веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%. Кроме того, на новом производстве будет создано более 230 рабочих мест", — сообщили в "Метинвесте".

Как отметил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков, строительство цеха холодной прокатки является самым масштабным проектом группы на следующие пять лет.

"Это логическое продолжение программы модернизации производства проката на ММК имени Ильича. Вся новая технологическая цепочка, включая современную машину непрерывного литья заготовки, реконструированный стан 1700 и новый цех холодной прокатки позволит "Метинвесту" добиться мирового уровня качества продукции на всех этапах производства — от полуфабрикатов до проката с покрытием", — сказал он.

Напомним также, что в мае Антимонопольный комитет разрешил "Метинвесту" покупку обанкротившегося Днепровского металлургического комбината.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий, основными акционерами которой является группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского.