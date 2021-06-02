Бизнес 1 час назад

1,2 млн тонн в месяц: порт "Южный" и "Метинвест" договорились об обязательном объеме груза

Ставка перевалки рекордно возросла

1,2 млн тонн в месяц: порт "Южный" и "Метинвест" договорились об обязательном объеме груза 1,2 млн тонн в месяц: порт "Южный" и "Метинвест" договорились об обязательном объеме груза

Морской торговый порт "Южный" и компания "Метинвест" подписали контракт, в рамках которого горно-металлургическая компания обязуется ежемесячно переваливать через государственную грузовой порт как минимум 1,2 млн тонн грузов в месяц.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

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Договор был подписан 1 июня. 

"Большие контракты с крупнейшими украинскими и международными компаниями — то, что позволяет государственным портам стремительно развиваться. Мы ожидаем, что подобных соглашений будет становиться больше, ведь для государства это увеличение поступлений в бюджет, а для частных компаний — рост качества сервиса", — отметил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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В частности, компания взяла на себя обязательства о полноценной загрузке мощностей порта перевалкой железорудного сырья (ЖРС).

Согласно контракту, ставка перевалки сырья выросла на беспрецедентные 33%: с 4 до 5,3 доллара за тонну.

Напомним, Кубраков был назначен министром инфраструктуры 20 мая. И одним из первых его кадровых решений была смена руководителя порта "Южный".

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