АМКУ разрешил "Метинвесту" принять участие в торгах на покупку активов ДМК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение группе "Метинвест" на концентрацию активов Днепровского металлургического комбината (ДМК) путем их покупки.

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

ДМК в настоящее время находится в процедуре банкротства, на предприятии назначен cанатор. Активы ДМК будут продаваться на торгах через систему ProZorro. Продажа активов ДМК на торгах является необходимым условием, направленным на предотвращение остановки производства и ликвидации предприятия.

АМКУ обязал "Метинвест" в случае победы на торгах ежегодно продавать не менее 12 тысяч тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет.

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"Группа еще не приняла решение об участии в торгах, так как считает установленные АМКУ обязательства необоснованными, сроки рассмотрения заявки — затянутыми, а отношение к Группе — предвзятым. Для участия в торгах "Метинвест" направил обращение к АМКУ еще в 2020 году, однако рассмотрение заявки заняло длительное время, несмотря на ограниченный срок санации ДМК", — говорится в сообщении.

Установление обязательств для "Метинвеста" снижает инвестиционную привлекательность изношенных активов ДМК и создает неравные условия по сравнению с прочими потенциальными участниками торгов, считают в группе. Прочие участники рынка имеют возможность удовлетворить спрос на товарный чугун в объеме, который включен в обязательства группы "Метинвест", поэтому компания оказывается в заведомо проигрышном положении при продаже товарного чугуна.

Ранее группа "Метинвест" сообщала, что в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 10,2 млрд грн.