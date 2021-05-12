"Метинвест" в I полугодии 2021 года нарастит уплату налога на прибыль в 7,4 раза

Группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, как ожидается, в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль более чем в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 10,2 млрд грн, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предприятия группы "Метинвест" (периметр МСФО и ассоциированные компании) в первом полугодии 2021 года заплатят налог на прибыль, пополнив государственный бюджет на 10,2 млрд грн (для сравнения — в первом полугодии 2020 года уплаченный налог на прибыль составил около 1,4 млрд грн). Таким образом, по итогам полугодия выплаты налога на прибыль выросли в 7,4 раза. Это беспрецедентное увеличение налоговых выплат во время пандемии коронавируса позволит поддержать города, в которых работают предприятия "Метинвеста", своевременно и в полном объеме выплачивать заработные платы работникам коммунальной сферы и медикам", — сообщили агентству в компании.

При этом в группе напомнили, что "Метинвест" — один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Так, в 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5%, до 22,1 млрд грн, по сравнению с 2019 годом. Ранее группа сообщала, что за 15 лет своей работы перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн.

Также сообщалось, что в начале распространения коронавируса "Метинвест" решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу, чтобы поддержать его во время пандемии. Сумма налогов, выплаченных предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать зарплату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия "Метинвеста" — Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи — в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период "Метинвест" дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

Как сообщалось, группа "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2020 году перечислила в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше позапрошлогоднего уровня. Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков тогда отметил, что всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали группе завершить год с сильными операционными результатами и в то же время отказаться от налоговых каникул ради поддержки городов, где работают предприятия компания.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".